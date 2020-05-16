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суббота, 16 мая 2020 13:57

Последствия правления бестолковых власти Россия бьет рекорды по количество умерших от Covid19

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Последствия правления бестолковых власти Россия бьет рекорды по количество умерших от Covid19
В России зафиксировали всего умерших от Covid19. Фото: dw.com

16 мая в России зафиксировали 272043 случаев заболевания коронавирус. За минувшие сутки умерли 119 человек. Это самое большое количество погибших с начала эпидемии в стране.

Всего с начала пандемии в стране умерли 2537 человек. За минувшие сутки заболели 9200 человек, всего в РФ заразились 272 043 человека.

В Москве больше всего новых случаев - 3505 человек заболели. Выздоровели с начала эпидемии 63 166 человек (4940 человек в сутки).

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Роскомнадзор решил проверить "The New York Times" и "Financial Times" по закону о фейки за материалы о занижении в России официальных данных о смертности от COVID-19, а также призвал Google заблокировать на сайте "МБХ медиа" такую ​​информацию.

Напомним, в РФ готовят законопроект, который позволяет гражданам голосовать на выборах различных уровней дистанционно, в том числе по почте. Его подготовила администрация президента России Владимира Путина.

Документ внесут на рассмотрение Госдумы уже в ближайшие дни, это сделают депутаты от партии "Единая Россия".

espreso.tv
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Дата
16
мая

Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"

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