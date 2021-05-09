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воскресенье, 09 мая 2021 19:42

Пассивное курение приводит к сердечной недостаточности

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  52 реальных курильщика убивают одного пассивного
52 реальных курильщика убивают одного пассивного

Перекрестное исследование с участием тысяч американцев показало связь между вдыханием воздуха, содержащего табачный дым, и развитием болезней сердца.

Пассивный курильщик — тот, кто не курит сам, однако вдыхает "побочный" дым от сигареты и "основной" дым, выдыхаемый курильщиком. По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 600 тысяч смертей в год на планете вызваны пассивным курением — это более 1% всех летальных исходов. В начале 2000-х эксперты подсчитали, что за год 40% несовершеннолетних, 33% мужчин и 35% женщин, не имевших этой вредной привычки, все равно подвергались воздействию пассивного курения. Они сталкивались с ишемической болезнью сердца (397 тысяч смертей), инфекциями нижних дыхательных путей (165 тысяч), астмой (36 тысяч) и раком легких (21,4 тысячи). Больше всего страдают дети, так как пассивное курение провоцирует у них развитие респираторных инфекций и смерть в течение первых нескольких лет жизни.

Как выяснили сотрудники Медицинской школы Уэйк-Форест (Северная Каролина, США), пассивное вдыхание сигаретного дыма может сделать вас более уязвимым и перед сердечной недостаточностью. При этом состоянии сердце работает не так хорошо, как должно, и ему трудно удовлетворить потребности организма: происходят нарушения сократительной способности миокарда и уменьшения систолического и минутного объемов крови.

Медики провели анализ данных 11 219 некурящих участников Третьего национального исследования здоровья и питания США (NHANES), за которыми наблюдали с 1988 по 1994 год. В среднем им было 48 лет, чуть более половины — женщины (55,9%), большинство принадлежали к белой расе (70,5%). Почти каждый пятый достоверно сталкивался с пассивным курением: его определяли как уровень котинина в сыворотке крови более одного нанограмма на миллилитр (считается пороговым значением). Котинин — метаболит никотина, который используют для измерения уровней воздействия дыма. Обычно по нему оценивают, что человек вдыхал табачный дым из окружающей среды за последние один-два дня (период полураспада — 18-20 часов).

Как оказалось, у некурящих людей, подвергавшихся воздействию сигаретного дыма, риск развития сердечной недостаточности на 35% выше, чем у тех, кто избегал пассивного курения. Связь сохранялась даже после учета факторов, таких как наличие в анамнезе других сердечных заболеваний, высокий уровень холестерина и диабет. Результаты были аналогичными и для других подгрупп, включая разные этнические / расовые группы и страдающих ожирением пациентов. "Это добавляет неопровержимых доказательств о вреде пассивного курения, — сказал доктор Трэвис Скипина, ведущий автор исследования. — Пассивное курение связано с инсультом и сердечными приступами, но о чем раньше не сообщалось, так это о его связи с сердечной недостаточностью — крайне изнурительным и дорогостоящим заболеванием".

У мужчин связь пассивного курения с сердечной недостаточностью оказалось более выраженной. Еще в особую группу риска входили те, кто уже пережил сердечный приступ или инсульт. "Мужчины, как правило, сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями в более молодом возрасте, и в целом они были моложе, так что, возможно, поэтому имели предрасположенность", — добавил Скипина.

Конечно, поскольку это перекрестное исследование, к тому же основанное на старых данных, оно показывает лишь временную картину и не может установить причину и следствие. Но, как отмечают ученые, связь пассивного курения с сердечной недостаточностью сохранялась даже при сравнении 3796 участников, наблюдавшихся с 2003 по 2006 год — то есть уже после того, как власти начали реализовывать антитабачные кампании и вводить запрет на курение в определенных общественных.

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"Даже при меньшем фоновом воздействии вторичного табачного дыма было обнаружено, что оно имеет положительную связь с сердечной недостаточностью. Активное и пассивное курение вызывают провоспалительное состояние, а более высокий уровень воспаления влияет на все ткани тела и может привести к неадаптивным изменениям в структуре сердца и повреждению кровеносных сосудов", — подытожил Скипина.

Как сообщал "Вокруг Света. Украина", 52 реальных курильщика убивают одного пассивного. Американские и нидерландские исследователи установили: на каждые 52 курильщика приходится одна смерть того, кто дышит их дымом.

vokrugsveta.ua
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