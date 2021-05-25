Советы, чтобы прекратить ревновать партнера

Чтобы избежать ревности, нужно определить для себя основные правила и принципы общения. Фото: pixabay

Ревность негативно влияет на отношения партнеров.

Эти ощущения могут возникать, когда недостаточно внимания, любви, уважения или симпатии от любимого или очень важного человека, пишет Elle.

По словам психолога Натальи Кручининой, состояние ревности - процесс, в котором возникает ощущение угрозы отношениям. В норме человек должен знать, понимать собственные ценности, уважать и распознавать ценности других людей. Даже если общество в целом пропагандирует "жизнь без правил".

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Чтобы избежать ревности, нужно определить для себя основные правила и принципы общения:

- Вспомнить, в каком возрасте впервые почувствовали ревность. Скорее всего это было в период от 5 до 7 лет.

- Проанализировать, как вы справляетесь с этим чувством.

- Как с этим чувством справлялись в семье, в семьях близких или знакомых людей. Определиться с представлением об этом.

- Ревность - это условный контроль поведения другого человека. Надо понять, зачем тратить столько усилий на чужую жизнь.

- При осознании, что строить отношения, в которых нет сходства не получается, надо улыбнуться и отступить.

- Изучать себя и свои духовные приоритеты. Честность, доверие, уважение и благодарность.

- Можно делиться куском хлеба, быть щедрым и благородным. Только не нужно путать. Ведь есть то, что принадлежит только вам. И точка.

- Не стоит прокладывать путь к близости с человеком из-за ревности и власти над ним.

Часто женщины анализируют отношения и тем самым накручивают себя, создавая несуществующие проблемы. Одной из причин такого поведения может быть сомнение в себе. Любой самоанализ - это возможность улучшить ситуацию или избежать спорных моментов. Но те, кто уверены в себе, реже обращаются к психологии: они наслаждаются отношениями и мужчиной.