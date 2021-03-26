Почему женщины самоанализують отношения и в чем опасность

А анализ отношений в одиночестве может сигнализировать желание их завершить. Фото: pixabay

Часто женщины анализируют отношения и тем самым накручивают себя, создавая несуществующие проблемы.

Одной из причин такого поведения может быть сомнение в себе, пишет Cosmo.

Любой самоанализ - это возможность улучшить ситуацию или избежать спорных моментов. Но те, кто уверены в себе, реже обращаются к психологии: они наслаждаются отношениями и мужчиной.

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Иногда это происходит, потому что женщина убеждена, что отношения необходимо анализировать, ведь все вокруг это делают. Это правда, но анализ стоит делать вместе с партнером, а не только в одиночестве.

Иногда при этом анализе нынешние отношения сравнивают с прежними. Это сигнал о том, что в отношениях не все хорошо. Ведь обычно, когда женщина счастлива, она не вспомнит о бывшем при каких обстоятельствах.

Также самоанализ отношений случается, когда есть невозможность найти себя. Если нет много задач, работы, планов и встреч, то можно ошибочно начать создавать проблемы, вместо того, чтобы найти себе занятие.

Также анализ отношений в одиночестве может сигнализировать желание их завершить.

Часто в отношениях существуют стереотипы, которые мешают влюбленным быть счастливыми, развивать отношения и даже вызывают разрывы. Впрочем, есть те стереотипы, которые можно и нужно нарушать.