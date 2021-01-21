Правильный поцелуй и объятия: назвали рецепт улучшения отношений

Объятия также играют важную роль для улучшения отношений. Фото: pixabay

Влюбленные, которые находятся в отношениях определенный период времени знают, что их надо постоянно укреплять.

Существуют надежные способы, как это сделать, пишет cosmo.com.ua

Один из таких способов - поцелуй, настоящий, глубокий и длинный продолжительностью не менее 6 секунд. Исследования показали, что именно так нужно целовать партнера каждый день. Такое время поцелуя должно быть, потому что это слишком долго, чтобы целовать кого-то, кто не очень нравится. Это означает, что мозг оценивает поцелуй как колокольчик о важности партнера и возникает безопасность.

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Объятия также играют важную роль для улучшения отношений. Партнера следует обнять и не отпускать 20 секунд, или дольше. Обнять - значит крепко прижать друг друга и не смещать центр тяжести. За этот промежуток времени давление и пульс уменьшаются, тревожность идет, а на смену ей приходит гормон окситоцин. Как следствие, доверие к партнеру растет вместе с ощущением безопасности.

Следует уделять внимание друг другу. Чтобы были только вы двое, без соцсетей и работы. Можно целоваться, обниматься, говорить. Умение интересоваться делами, слушать и слышать друг друга дарит ощущение своей значимости и важности.

Довольно часто, когда пары расстаются, то объясняют это тем, что "не сошлись характерами". Отношения - это ежедневный труд, поэтому ученые нашли главный секрет счастливых отношений.