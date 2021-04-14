Отношения, которые начались в приложениях знакомств, крепкие - ученые

Результаты показывают, что пары, которые познакомились в приложении, имели больше мотивации жить вместе, чем те, кто встретились при других обстоятельствах. Фото: pixabay

Если влюбленные познакомились в специальных приложениях по телефону, то они более настроены на долгосрочные отношения и довольны ими.

Исследователи Женевского университета UNIGE в исследовании проанализировали выборку из 3235 взрослых, которые имели отношения за последние 10 лет, пишет PLOS ONE.

Результаты показывают, что пары, которые познакомились в приложении, имели больше мотивации жить вместе, чем те, кто встретился при других обстоятельствах. Женщины, отношения которых начались в приложениях, чаще хотели и планировали ребенка в ближайшее время.

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Также пары, которые сначала знакомились онлайн, были столь же довольны качеством отношений и жизни, как и те, кто встречался при других обстоятельствах.

По словам научного сотрудника Джины Потаркы, приложения для знакомств поощряют людей с разным уровнем образования "смешиваться". Особенно, когда это высокообразованная женщина и менее образованный мужчина.

В то же время приложения делают легче отношения на расстоянии, поскольку пользователи могут общаться между собой, несмотря на них.

Любовь на расстоянии может сначала показаться романтичной, ведь можно проводить время вместе, будучи порознь. Но со временем появляется все больше проблем и негатива в отношениях пары. Через некоторое время есть ощущение, что 2 - 3 дня на встречу - это очень мало, потому что хочется, чтобы партнер постоянно был рядом. Постоянное ожидание также утомительно.