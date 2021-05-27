Когда мужчинам менее важно, как выглядит партнерша

 
Ексклюзивы
1/5
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 333
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 207
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1827
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 252
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1413
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 882
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 945
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 657
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 495
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 567
Фото
Все фото
4
6
7
6
5
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Кардашьян собственноручно набила тату любимому
Кардашьян собственноручно набила тату любимому
Шляпка, перчатки и колготки с лайкрой: Сумская и Борисюк празднуют серебряную свадьбу
Шляпка, перчатки и колготки с лайкрой: Сумская и Борисюк празднуют серебряную свадьбу
&quot;У нее были другие мужчины, а у меня - Microsoft&quot;. История любви Билла Гейтса и его жены
"У нее были другие мужчины, а у меня - Microsoft". История любви Билла Гейтса и его жены
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
Видео
Все видео
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 216
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1737
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 675
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 15:00

Когда мужчинам менее важно, как выглядит партнерша

  Комментировать
Когда мужчинам менее важно, как выглядит партнерша
И мужчины и женщины ищут преимущественно одни и те же сексуальные черты в потенциальном партнере. Фото: pixabay

Внешность и личные качества при выборе партнера более важные мужчинам и женщинам, чем то, сколько он зарабатывает.

В то же время мужчины обращают внимание на привлекательность и телосложение больше, пишет EurekAlert.

Они меняют свои мысли и приоритеты после 25 лет. Тогда смотрят на доверия, открытость и эмоциональную связь с партнершей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Признаки того, что партнер прибегает к манипуляциям в отношениях

Ученые из Технологического университета Квинсленда опросили 7325 гетеросексуальных пользователей сайтов знакомств из Австралии в возрасте от 18 до 65 лет. Они должны били оценить важность девяти рис возможных партнеров. Давали оценку эстетике, то есть возрасту, привлекательности, телосложению, ресурсам, то есть интеллекту, образованию, доходу и личности, то есть доверию, открытости и эмоциональной связи.

Результаты показали, что девушки и женщины оценили важность возраста, образования, интеллекта, дохода, доверия и эмоциональной связи на 9-14 пунктов выше. Мужчины же больше внимания уделили эстетике, но с возрастом разница в приоритетности этого качества для мужчин и женщин уменьшалась. Старшим участникам исследования в первую очередь была важна личность.

И мужчины и женщины ищут преимущественно одни и те же сексуальные черты в потенциальном партнере. Но на разных этапах жизни от 18 до 80 лет они могут для мужчин и женщин значительно отличаться по важности.

Перед тем, как жениться, надо знать некоторые принципы и понимать их. Например, то, что любовь в жизни между партнерами не всегда будет такой, как в день свадьбы. Через год уровень гормонов и страсть несколько снижается. Медовый месяц и горячая страсть не может длиться вечно. Каждая пара переживает взлеты и спад физиологического тяжести.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда мужчинам менее важно, как выглядит партнерша». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

Начали строительство обсерватории

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии

Террористы захватили заложников

Человек впервые поднялась в стратосферу

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 8397
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 6399
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 4239
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 3042
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 2376
Он + она
Влюбленные из Харькова месяцами ходят связанные цепью. Когда снимут
Влюбленные из Харькова месяцами ходят связанные цепью. Когда снимут
 Просмотров: 378
Признаки того, что партнер прибегает к манипуляциям в отношениях
Признаки того, что партнер прибегает к манипуляциям в отношениях Просмотров: 243
Советы, чтобы прекратить ревновать партнера
Советы, чтобы прекратить ревновать партнера Просмотров: 189
Что надо знать об отношениях до брака
Что надо знать об отношениях до брака Просмотров: 477
Почему паре надо спать в одной постели
Почему паре надо спать в одной постели Просмотров: 702
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 2070
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть