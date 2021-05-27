Когда мужчинам менее важно, как выглядит партнерша

И мужчины и женщины ищут преимущественно одни и те же сексуальные черты в потенциальном партнере. Фото: pixabay

Внешность и личные качества при выборе партнера более важные мужчинам и женщинам, чем то, сколько он зарабатывает.

В то же время мужчины обращают внимание на привлекательность и телосложение больше, пишет EurekAlert.

Они меняют свои мысли и приоритеты после 25 лет. Тогда смотрят на доверия, открытость и эмоциональную связь с партнершей.

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Ученые из Технологического университета Квинсленда опросили 7325 гетеросексуальных пользователей сайтов знакомств из Австралии в возрасте от 18 до 65 лет. Они должны били оценить важность девяти рис возможных партнеров. Давали оценку эстетике, то есть возрасту, привлекательности, телосложению, ресурсам, то есть интеллекту, образованию, доходу и личности, то есть доверию, открытости и эмоциональной связи.

Результаты показали, что девушки и женщины оценили важность возраста, образования, интеллекта, дохода, доверия и эмоциональной связи на 9-14 пунктов выше. Мужчины же больше внимания уделили эстетике, но с возрастом разница в приоритетности этого качества для мужчин и женщин уменьшалась. Старшим участникам исследования в первую очередь была важна личность.

И мужчины и женщины ищут преимущественно одни и те же сексуальные черты в потенциальном партнере. Но на разных этапах жизни от 18 до 80 лет они могут для мужчин и женщин значительно отличаться по важности.

Перед тем, как жениться, надо знать некоторые принципы и понимать их. Например, то, что любовь в жизни между партнерами не всегда будет такой, как в день свадьбы. Через год уровень гормонов и страсть несколько снижается. Медовый месяц и горячая страсть не может длиться вечно. Каждая пара переживает взлеты и спад физиологического тяжести.