Как распознать тирана в отношениях

Когда кто-то в паре считает, что он главный, то это тоже нехорошо. Фото: pixabay

Чтобы даже не начинать ничего общего с тираном, стоит научиться распознавать его с самого начала.

У таких людей есть определенные признаки поведения, по которому можно понять, какие они, пишет Cosmo.

Одним из таких признаков является то, что человек часто срывается и кричит. И совсем не важно, почему это происходит и по каким причинам. Ведь партнер может иметь плохое влияние или даже сделать жизнь другого адом. Психологи советуют не иметь ничего общего с такими людьми.

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Если партнер категорически не хочет говорить о прошлом, то это также плохой сигнал. Возможно, он плохо относился к своим бившим, поэтому боится этим испугать. А возможно, там есть и более ужасные моменты.

Если кто-то в паре считает, что он главный, то это тоже нехорошо. Никто не имеет права управлять один другим. Должна быть возможность выражать личное мнение, делать то, что нравится, а также развиваться. Это возможно только тогда, когда оба партнера имеют одинаковые права в отношениях.

Если поведение наедине и с другими людьми отличается, то это также тирания. Если партнер уже в начале отношений очень резкий один на один, но довольно мило ведет себя при друзьях, скорее всего, он "замыливает глаза".

Еще стоит обратить внимание на то, критикует ли вас ваша половинка. Если так, то это тоже нездорово. И если есть признаки того, что не любит ваших друзей, позволяет себе то, что запрещает другим, то это тоже сигнал тирана.

Исследования в университете Хартфортшира в Великобритании показали, что пары, которые спят, тесно прижавшись друг к другу, гораздо счастливее в отношениях чем те, кто этого не делает.