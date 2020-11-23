Что делать, когда предал любимый человек

Есть 3 варианта действий, если любимый человек предал: развод, прощения и отсрочка решения. Фото: pixabay

Многие женщины утверждают, что измена - это навязчивые мысли о другом человеке.

Мужчины, что это физический контакт, говорит практикующий психолог Михаил Лабковский изданию "Новое время".

Для кого-то измена - это влюбленность в другого человека, а для другого - это секс. Однако для абсолютного большинства измена - это о обманутом доверии. Смысл измены и ее страшная составляющая - в том, что вас якобы обманули. Близкий человек что-то сделал у вас за спиной, врал, как-то проживал свою жизнь, в которой для вас не было места. Именно это, как правило, и пугает в изменах.

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Есть 3 варианта действий, если любимый человек предал: развод, прощения и отсрочка решения. ⠀

В первом случае каждый решает сам, разводиться или остаться вместе. Однако одного лучше не делать: не надо мучиться, мучить партнера и ждать, что "само рассосется". Если вас предали, и теперь устраиваете допросы, страдаете, превращаете свою жизнь и жизнь партнера в ад - лучше расстаться.

Если говорить о прощении, то самое сложное чувство, которое остается после того, как все прощено и вы "типа помирились" - это фрустрация. "А какими теперь будут наши отношения?", "А если он или она снова будут встречаться с любовницей или любовником?", "А любит он или она меня, как раньше?". Вы должны договориться с собой, что вы сделаете в случае, если эта измена - не последняя. То есть, если вы все-таки решили простить партнеру и дать ему или ей второй шанс, договоритесь с собой, как вы поступите, если произойдет вторая измена. ⠀

Стоит быть честными. И с собой, и с партнером. Здесь нет "правильного" и "неправильного" решения. Одни люди считают, что измена - это не так важно, сами изменяют и не особо по этому поводу волнуются. Другие уверены, что это ужас и конец доверия. Если вы не сможете простить измену - не прощайте. Не надо "хранить отношения" ради дальнейшей жизни, как на пороховой бочке. Если вы терпимы к измене или к той форме измены, которая произошла в вашей паре - это тоже решение. Так что ничего страшного не произошло, вы готовы жить дальше. Опирайтесь на себя, а не на правила общества. Будьте честны с собой.

Теперь люди в отношениях стараются быть настоящими партнерами, поэтому отказываются от мысли, что кто-то обязан делать для другого что-то. Если избранник не устраивает в любом смысле этого слова, переступать через себя и работать над отношениями самостоятельно не нужно. Нет смысла стучаться в "запертую дверь". Современное общество думает о том, как сделать жизнь проще и счастливее, а не усложнять ее еще больше.