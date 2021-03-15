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понедельник, 15 марта 2021 23:46

Чего не надо делать на первом свидании

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Чего не надо делать на первом свидании
Не следует на первом свидании рассказывать о бывших. Фото: pixabay

Иногда перед первым свиданием можно так волноваться, что наделать много ошибок.

Эти ошибочные поступки станут причиной испорченного вечера, пишет Elle.

Одной из таких ошибок является чрезмерное увлечение алкоголем. Пить - это не лучший способ, чтобы прекратить нервничать на первом свидании. Лучше ограничиться бокалом хорошего вина и напоминать, что партнер волнуется также.

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Не следует на первом свидании рассказывать о бывших, что является одной из самых популярных ошибок. Не надо и расспрашивать о бывших в партнера. Лучше сосредоточиться друг на друге.

Какие планы на будущее у партнера спрашивать также не рекомендуется. Желаемое количество детей, отношение к институту брака и планы на ближайшие 5 лет - это неполный список тем для первого свидания, которые моментально спровоцируют в человека панику.

Ошибкой является проводить слишком много времени в телефоне, это не этично. Надо максимально посвятить внимание партнеру.

Воспринимать все слишком серьезно также не стоит. Волнение и предвкушение приятного вечера не надо смешивать с напряжением и стремлением к тотальному контролю. Отношение к первому свиданию должно быть, как к игре - непредсказуемой, интересной и приятной. Вместо построения планов надо наслаждаться моментом.

Девушке стоит вести себя открыто и естественно в отношениях, тогда парень сможет полюбить ее настоящую. Есть такие чувства, которие не следует стесняться говорить. Одно из них, что девушка скучала по парню. Мужчины нуждаются во внимании и сказав о том, что соскучилась, они начнут проявлять больше нежности.

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