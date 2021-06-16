123 дня вместе: скованные цепью харьковчане расходятся

Александр Кудлай и Виктория Пустовитова снимут из своих рук цепь, которой были скованы четыре месяца. Фото предоставил Александр Кудлай

Завтра, 17 июня, харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова снимут с рук цепь, которой были скованы четыре месяца. Также пара решила разорвать отношения.

Об этом рассказал корреспонденту Gazeta.ua Александр Кудлай.

"Мы абсолютно разные люди. Поэтому не стоит мучить друг друга. Мы спокойно все обсудили и решили разойтись", - поделился Александр.

Парень добавил, что они уважают решения друг друга.

Руки Александра и Виктории были скованы цепью 123 дня. Завтра цепь снимут в присутствии эксперта "Книги рекордов Украины". Это подтвердила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"17 июня 2021 года в 12:00 в Киеве эксперты Национального реестра рекордов Украины освободят закованную в цепь молодую пару. Известные харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова прожили рука об руку 123 дня, что признано рекордом Украины. На данный момент пара объявляет не только о прекращении этого уникального эксперимента, но и, к сожалению, о прекращении отношений. Цепь будет сниматься на том же месте, где четыре месяца назад, в День святого Валентина пара решилась на рекорд: вблизи скульптуры "Единение" на Днепровской набережной в Киеве", - сказала Лана Ветрова.

Вероятно, Александр и Виктория смогут претендовать на мировой рекорд, но об этом будет известно позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Психотипы людей, которые больше всего склонны ревновать

14 февраля этого года 33-летний Александр Кудлай и 28-летняя Виктория Пустовитова приковали к своим рукам цепь. Процесс сварки цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. А месяц назад они поделились, что хотят продать цепь на аукционе. Стартовая цена цепи должна была составить $ 3 млн.