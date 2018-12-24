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понедельник, 24 декабря 2018 22:45

В каком цвете встречать Новый год
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Автор: Виктория Богдан
  Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом
Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом

По мнению астрологов, встречать Новый год надо в одежде определенного цвета. Хозяйка 2019 года - Свинья, которая любит, чтобы все выглядело красиво и стильно. Поэтому новогодний наряд должен быть идеальным во всех смыслах.

Предлагаем подборку самых удачных цветов, которые принесут удачу в следующем году.

"Мы всегда встречаем Новый год в определенных цветах. В этом сезоне мы сделали новогоднюю коллекцию, которая как никогда попала в цветовую палитру и она отвечает запросам года Свиньи", - говорят украинские дизайнеры Виктория Богдан и Александра Морик (VMMA).

Как утверждают астрологи, наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом. Нейтральные цвета также допускаются - белый, кремовый, молочный.

Золотистое платье

Если вы хотите с помощью наряда привлечь деньги, золотистое платье - это идеальный вариант. Платье-футляр с рукавами три четверти выглядит очень элегантно и стильно. С яркими украшениями можно повременить. В данном случае остановите свой выбор на изящных изделиях. Хорошо подойдут сережки-гвоздики и аккуратный браслет.

Автор: Виктория Богдан
  Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом
Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом

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Горчичное вязанное платье

Главный цвет года, конечно же, желтый. Стихия – Земля. Вы точно угадаете, если выберите оттенки соответствующего цвета: коричневый, желтый, горчичный, коричневый, кофейный. Выбирая этот цвет, вас ждет успех в делах и удача в самых разных проектах. Вязаное платье такого цвета придаст образу домашнего уюта и комфорта. Дополнить образ можно любимыми аксессуарами: стильный пояс или ремень, украшение для волос.

Автор: Виктория Богдан
  Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом
Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом
Автор: Виктория Богдан
  Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом
Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом

Черное шифоновое платье с цветочными принтами

Черное платье с цветочными принтами - легкое, воздушное и самое романтичное для зимнего сезона. Классические цвета, как и говорилось выше, вполне можно использовать, но не забывая о любимых цветах Хозяйки года. Поэтому дополните его аксессуарами. Это могут быть объемные сережки, кулоны с камнями или же массивные кольца.

Автор: Виктория Богдан
  Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом
Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом
Автор: Виктория Богдан
  Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом
Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом

Благодаря легкому фасону, шифоновое платье подойдет под любой тип фигуры. Его можно одеть под свитер-оверсайз, шубу, меховую жилетку.

Автор: Виктория Богдан
  Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом
Наступающий год нужно встречать в таких цветах: желтом, песочном, оливковом, кофейном, золотистом

Недавно королева Летиция посетила национальную премию в области моды (National Fashion awards) в Мадриде в 40-летнем платье матери своего мужа - королевы Софии Греческой.

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