Украинский дизайнер показал, как стать звездой

Фото: Екатерина Лукьяшко

Украинский дизайнер Александр Очеретный представил новую осенне-зимнюю коллекцию "No more bit roles! I want to be the star". Показ состоялся в винницком комплексе "Нокаут".

Коллекция воплощена в мягкой шерсти, плотном рельефном жаккарде и тканях с печатными орнаментами. Превалирующий силуэт создают свободного кроя пальто и платья с наклонными рукавами.

Цветовая гамма коллекции для холодного времени года состоит из черного, всех оттенков серого, нюдового и белого цветов.

Блестящие акценты расставлены с помощью щедрых узоров - принтованных или кружевных. В коллекции представлены юбки, как прямые, так и расклешенные, дополнены блузами из цепких зимних тканей.

Особым акцентом стали шляпы. Дизайнер совмещал их с черными строгими брюками и жилетками в блестках.

"Никаких маленьких ролей. Каждая женщина достойна играть главную, чувствовать себя настоящей звездой. Это и вдохновило меня создать новые образы", - говорит Александр Очеретный.

Изюминкой показа стал выход звездного тренера Марины Боржемськой в платьях от ее любимого дизайнера. Особенно подходило красавице длинное платье с белыми прозрачными рукавами.

Также Александр анонсировал свою весеннюю колекцию, открыв тайну замысла. На подиум вышла модель в красном платье. Дизайнер признался, что вдохновлялся темой любви.

