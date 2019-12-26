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воскресенье, 29 декабря 2019 05:25

Показали модную модель обуви 2020 года
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Обувь с квадратным носком станет модной в 2010 году
Фото: @ALEXISFOREMAN
Обувь с квадратным носком станет модной в 2010 году
Обувь с квадратным носком станет модной в 2010 году
Обувь с квадратным носком станет модной в 2010 году
Обувь с квадратным носком станет модной в 2010 году

В 2020 году самой модной будет модель обуви с квадратным носком.

В тренде будут, как ботинки, так и босоножки с носком геометрической квадратной формы, которые возвращают в моду 90-х, пишет whowhatwear.co.uk.

"Неудивительно, что сейчас, когда наступила холодная погода, мы наблюдаем, как тенденция заметно переводится и на зимнюю обувь, поскольку сапоги с квадратным носком появляются почти везде", - отмечает издание.

"Мы можем предположить, что сапоги с квадратными носками будут столь же популярны, что и их летние сандальные коллеги в течение следующих шести месяцев".

Среди зимней обуви в фаворе большая грубая обувь - мартенсы или берцы. Они пришла к нам из 1990-х. Этот период в моде сейчас на пике актуальности.

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