Осенний гардероб для plus-size девушек: модные советы от Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан показал, что носить девушкам с фигурой plus-size осенью.

Примеры осенних аутфитов опубликовал в Instagram.

Брючный костюм ー настоящий маст-хэв на все времена. Наиболее выгодно на пышных девушках будут выглядеть прямые модели. Обратите внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Пиджак должен быть структурным, хорошо держать форму.

Главное правило трикотажа для девушек plus-size: не выбирайте свитера и кардиганы крупной вязки. А вот лаконичный трикотаж без лишнего декора станет отличной базой вашего осеннего гардероба. Если есть такая возможность, приобретите джемпер из кашемира.

Холодное время года - не повод забывать о женственности. Тем более что юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами выглядят стильно.

"Я бы рекомендовал юбку плиссе или любую модель на запах. Выбирайте изделия из плотных тканей", - отметил дизайнер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начал лысеть в 23 года: Андре Тан признался, что сделал пересадку волос

Так любимый всеми тренч отлично впишется в осеннюю капсулу. Идеальной станет длина ниже середины икры. Пояс подчеркнет талию и создаст силуэт "песочные часы".

"В выборе пальто нет каких-то жестких ограничений - советую только обходить стороной модель "кокон". Избегать гипер-оверсайз, слишком дутые варианты или наоборот куцые обтягивающие куртки", - посоветовал Андре Тан.

Обувь. Следите, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ваших ног - икрах или щиколотках. А сделать их визуально стройнее помогут модели с широким голенищем или свободным верхом.

Аксессуарами можно разнообразить осенний гардероб. В этом помогут однотонные и принтованные платки. Экспериментируйте также со шляпами и шапками.

Фото: @andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модные привычки убьют стиль этой осенью. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.