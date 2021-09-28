 
Ексклюзивы
1/5
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 990
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 702
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 720
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1188
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1242
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 693
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2178
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1251
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 414
Фото
Все фото
5
6
7
5
10
Осенний гардероб для plus-size девушек: модные советы от Андре Тана
Осенний гардероб для plus-size девушек: модные советы от Андре Тана
Капсульный гардероб на осень: без чего не обойтись в холодное время года
Капсульный гардероб на осень: без чего не обойтись в холодное время года
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
Видео
Все видео
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 324
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1413
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3447
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 63
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
вторник, 28 сентября 2021 17:57

Осенний гардероб для plus-size девушек: модные советы от Андре Тана
5

  Комментировать

Украинский дизайнер Андре Тан показал, что носить девушкам с фигурой plus-size осенью.

Примеры осенних аутфитов опубликовал в Instagram.

Брючный костюм ー настоящий маст-хэв на все времена. Наиболее выгодно на пышных девушках будут выглядеть прямые модели. Обратите внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Пиджак должен быть структурным, хорошо держать форму.

Главное правило трикотажа для девушек plus-size: не выбирайте свитера и кардиганы крупной вязки. А вот лаконичный трикотаж без лишнего декора станет отличной базой вашего осеннего гардероба. Если есть такая возможность, приобретите джемпер из кашемира.

Холодное время года - не повод забывать о женственности. Тем более что юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами выглядят стильно.

"Я бы рекомендовал юбку плиссе или любую модель на запах. Выбирайте изделия из плотных тканей", - отметил дизайнер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начал лысеть в 23 года: Андре Тан признался, что сделал пересадку волос

Так любимый всеми тренч отлично впишется в осеннюю капсулу. Идеальной станет длина ниже середины икры. Пояс подчеркнет талию и создаст силуэт "песочные часы".

"В выборе пальто нет каких-то жестких ограничений - советую только обходить стороной модель "кокон". Избегать гипер-оверсайз, слишком дутые варианты или наоборот куцые обтягивающие куртки", - посоветовал Андре Тан.

Обувь. Следите, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ваших ног - икрах или щиколотках. А сделать их визуально стройнее помогут модели с широким голенищем или свободным верхом.

Аксессуарами можно разнообразить осенний гардероб. В этом помогут однотонные и принтованные платки. Экспериментируйте также со шляпами и шапками.

Андре Тан посоветовал, какую одежду на осень выбрать plus-size девушкам.
Фото: @andre_tan_official
Андре Тан посоветовал, какую одежду на осень выбрать plus-size девушкам.
Андре Тан посоветовал, какую одежду на осень выбрать plus-size девушкам.
Андре Тан посоветовал, какую одежду на осень выбрать plus-size девушкам.
Андре Тан посоветовал, какую одежду на осень выбрать plus-size девушкам.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модные привычки убьют стиль этой осенью. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Осенний гардероб для plus-size девушек: модные советы от Андре Тана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
сентября

Украинского фотографа не стало после борьбы с болезнью

Богдан Хмельницкий подписал договор с поляками

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 16632
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 11934
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 11520
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 7794
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 7713
Мода
Капсульный гардероб на осень: без чего не обойтись в холодное время года
Капсульный гардероб на осень: без чего не обойтись в холодное время года
6
 Просмотров: 558
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
Интересные детали, которые дополнят модное осеннее пальто
7
 Просмотров: 459
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
Пять трендовых цветов этой осени: Pantone вывел палитру модных оттенков
5
 Просмотров: 441
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
10 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
10
 Просмотров: 693
На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто
На голое тело или с вещами оверсайз: как стильно носить пальто
10
 Просмотров: 4203
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
2
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
2
Городской голова не смог на украинском прочитать речь
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
Голосов: 78
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть