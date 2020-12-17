Одежда сток оптом от крупнейшего украинского дистрибьютора одежды

Stockhouse — оптовый поставщик стоковой одежды в Украине, продающий женские, мужские и детские модели европейских брендов. Экономическая политика компании ориентирована на сток оптом модной модельной одежды западноевропейских производителей. Торговым предприятиям розничной торговли Stockhouse предлагает более 10 000+ высококачественных товаров брендовой одежды и аксессуаров.

Лучшие цены на стоковую одежду от StockHouse

Стоимость стоковой одежды на нашей интернет-площадке в 5-10 раз ниже общепринятых цен, установленных на новые коллекции. У нас вы гарантированно получаете разнообразный ассортимент и низкие цены. Приобретенный опыт позволяет эффективно сотрудничать с разными торговыми предприятиями различных форматов — от крупных сетей до небольших бутиков, интернет-магазинов, а также крупных и мелких оптовых компаний стран СНГ.

Купить модную брендовую женскую стоковую одежду оптом может любой желающий. Неважно, владеете ли вы крупной компанией или просто управляете небольшим интернет магазином — мы доставляем продукцию по всей стране и предлагаем отличные модные образцы оптом! У нас можно выбрать товары определенной направленности или смешанные партии, состоящие из продукции разных видов. Прямо на веб-сайте можно ознакомиться с ассортиментом компании или получить каталог по запросу на электронную почту.

Компания обеспечивает прямые поставки: повседневной, деловой и вечерней одежды, спортивные и домашние варианты нарядов. В нашем сток каталоге есть свитера, костюмы, топы, брюки, наряды для спорта, рубашки, блузы, платья, джинсы, куртки, футболки оптом. Эксклюзивные модели отличаются стилем, дизайном, качеством и оптимальной ценой.

Брендовые вещи сток оптом от Stock House

Stockhouse — один из ведущих оптовых поставщиков мужской стоковой одежды, обладающий непревзойденным опытом в области сортировки, упаковки и смешивания разных видов продукции, чтобы обеспечить широкий выбор товаров не только для крупных оптовых точек, но и для компаний, заинтересованных в меньших количествах одежды и аксессуаров оптом. Стабильность деятельности обеспечивается постоянным сотрудничеством и продленными контрактами на закупку оригинальных товарных запасов с известными производственными группами.

Прочная сеть поставок, а также большие и регулярные объемы закупок позволяют круглый год держать в ассортименте недорогие качественные товары. Список продукции обычно состоит из возвратов клиентов за прошлые и текущие сезоны, распродажи предметов одежды, списанной одежды и избыточных запасов. Здесь можно приобрести сток товары лотами (лот — набор одежды, обуви или аксессуаров, который покупается целиком).

Лучшие предложения мужской и женской одежды здесь: https://stockhouse.in.ua/product-category/clothes/mix-men-women/

Мы уже стали крупным игроком по продажам фирменной стоковой одежды и аксессуаров оптом. Компания быстро растет и лидирует в индустрии стоковых продаж. Сегодня мы осуществляем регулярные поставки одежды, обуви и детской одежды оптом в торговые точки, предприятия электронной коммерции и бутики во многие города Украины. Головной офис и основные логистические объекты находятся в Киеве.

Почему нужно выбирать нас?

Главная цель Stockhouse — качественная мода по невысокой цене. Продажа одежды премиум-класса — наша специализация. К преимуществам компании относятся:

1. Покрытие по всей Украине. Мы распространяем фирменную сток одежду, аксессуары, обувь оптом во все города страны.

2. Постоянные и безопасные поставки. Прямые контракты с брендами или их представителями.

3. Высокое качество по оптимальным ценам. Покупка большого количества товара напрямую от брендов и производителей позволяет предлагать продукцию по самой низкой цене на рынке.

4. Модные стоковые решения. Мы предлагаем умные складские решения и тысячи модных вещей ведущих брендов.

Все товары есть в наличии или в качестве образцов на нашем складе. Предлагаем большой выбор и быструю сделку. Смешивая наши запасы по определенной формуле, мы стремимся, чтобы каждый клиент получил максимально возможную окупаемость инвестиций.

Мы ценим постоянных клиентов и потенциальных партнеров. Накопив знания и опыт, разбираясь во многочисленных нюансах работы, мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству. Пожалуйста, обращаться к нам по электронной почте, телефону 0 800 75 37 70 или приходите в офис!