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среда, 29 апреля 2020 09:25

Назвали одежду, которая не выходит из моды уже полвека
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Босоножки в греческом стиле
Босоножки в греческом стиле
Босоножки в греческом стиле
Лоферы
Лоферы

Стилист и фешн-блогер Елена Галант поделилась 12-ю предметами одежды, которые в течение 20 и даже 50-70 лет не меняли своего внешнего вида и своего дизайна. "Это вещи вне трендов и времени, - говорит она. Однако осовременнивать такие вещи можно с помощью способа ношения и аксессуаров.

1. Минималистичныие сандалии в греческом стиле.

"В универосальних классических греческих сандалиях аккуратная тонкая кожаная подошва, не слишком широкие перемычки, тонкие или средней ширины. Подходят и в пляжном, и в городском образе.

Не стоит покупать сандалии с лишними камнями, стразами, грубыми элементами, толстой спортивной подошвой или цветными перемычками. Не следует выбирать сандалии-гладиаторы. Это не те вещи, которые будут играть долго. Они более трендовые: на них мода то приходит, то уходит ".

2. Лоферы всегда выдавали продвинутых модниц. "Их история начинается еще с 1930-х годоп. Это была актуальная мужская обувь. А в 1980-х они стали обувью делового мужского стиля. Понемногу лоферы переняли женщины: Грейс Келли, принцесса Диана их носили.

Классические лоферы имеют среднюю платформу и центральную полукруговую верхнюю строчку. Покупайте черные и нейтральные лоферы, а не вельветовые или бархатные ", - советует стилист.

3. Тканевые кеды конверсы.

"Такая модель появилась в конце 1950-х и с тех пор не изменилась. С ними носят и джинсы, и платья, и юбки. Очень омолаживают образ даже женщин старшего возраста".

4. Кроссовки Reebok не изменялись в течение лет 30-ти.

5. Платье-комбинация особенно нейтрального черного цвета. "Выбирайте тот силуэт, который будет выглядеть красиво на вашей фигуре. С кружевными вставками такие платья выглядят более торжественно, как вечерние. Без кружева более ежедневно. Такое платье красиво будет выглядеть и с косухой, и с рубашкой. И если вы хотите его заземлить, с кроссовками ".

6. Платье-рубашка. "Его можно найти еще в модных журналах 1940-х годов. Тогда они буди в ретро-стиле, с отложным воротником. Такие платья есть и сейчас. Но мы их носим не из туфлями на каблучке и не с начесанными сложными прическами, а с кроссовками, джинсами и распущенными волосами. Люблю одевать под такие платья платья-комбинации и застегивать на две пуговицы", - делится Елена Галант.

7. Платье с запахом появилось в Америке в 1970-х. Его изобрел Диана фон Фюрстенберг. С кедами, кроссовками и босоножками такие платья выглядят абсолютно современно.

8. Белое хлопковое платье идеально для жары южных городов. "Силуэт неважен. Главное, чтобы в нем было много деталей или линий рюшей или кружева. Нужно воссоздать мелкую фактуру, чтобы платье не напоминало медицинскую униформу, а было похоже на летнее южное красивое платье".

9. Юбка-плиссе. "Даже в классическом варианте она всегда будет выглядеть актуально. С ее легкой воздушной фактурой красиво будет выглядеть тяжелый объемный кардиган. Сейчас модно носить эти юбки на талии и с аккуратными топами с длинными рукавами. И желательно тяжелой обувью. В нулевых мы носили гофрированные юбки с балетками, футфъболками и майками. Современность будет выдавать тяжелая обувь - ботинки или сандалии. Идеальное сочетание этой юбки - обувь на плоском ходу и объемная длинная грубая рубашка или кардиган ".

10. Атласная сатиновое миди-юбка. Она напоминает низ платья-комбинации. Особенно красивая такая юбка в цвете шампанского.

11. Джинсы-клеш с 1970-х. "Это должен быть плотный деним, который будет делать фигуру стройной. Виктория Бекхэм очень любит такую ​​модель. Она имеет фигуру формы перевернутого треугольника и поэтому выглядит в них особенно классно. Носим сейчас мы их с парками, с футболками с подплечниками. С кожаными рубашками и кожаными косухми такие джинсы выглядят особенно современно ".

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12. Джинсовая куртка неизменна с 1950-х. "Она имеет прямой крой. Это объемная куртка, будто снята с мужского плеча. Классическая модель была всегда прямой и слегка удлиненной", - говорит Елена Галант.

В сезонах весна и лето основную тенденцию в вопросе цвета можно описать одним словом - радуга.

Некоторые считают, что это неприкрытый шаг в сторону поддержки ЛГБТ-сообщества, а кто-то не видит никакого подтекста и просто радуется столь яркой гаммой красок.

В этом сезоне популярными будут перламутровый, фуксия, синий, оранжевый и золотой. Также стоит уделить внимание цветочном и животным принтам, ну и конечно, градиента.

Автор: Валерия Радзиевская
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