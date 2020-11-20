Назвали модное декольте в 2020 году

Эксперты сравнивают такое декольте с "отсутствующим пазлом в картине". Фото: @louloudesaison

Модным трендом в 2020 году стала одежда с глубоким декольте нового вида.

Декольте в виде асимметричных вырезов на груди, которые в сети прозвали negative space ( "пустое пространство"), пишет "Главком".

Эксперты сравнивают такое декольте с "отсутствующим пазлом в картине". При этом другие пользователи считают, что необычный вырез выглядит так, будто от вещи оторвали часть ткани.

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Платья, юбки и комбинезоны с новым видом выреза появились в ассортименте таких модных домов, как Mugler, Khaite, и Saint Lauren, а также Recto и God Save Queens. Кроме того, звезды начали публиковать снимки в упомянутых вещах на своих страницах в социальных сетях.

Стилисты, мировые трендсеттеры и ведущие издания о трендах считают, что в осенне-зимнем сезоне в моду возвращаются олдскульные свитера-жилеты. Многие премиальные бренди представили свое видение свитера-жилета.