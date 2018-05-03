Мода времен Ренессанса стала трендом XXI века

Автор: officiel-online.com Мода времен Возрождения возвратилась

Современные дома моды черпают свое вдохновение в одежде ХV века времен Возрождения.

Николя Жескьера с Louis Vuitton создает одежду в стиле ретрофутуризм. Модельер комбинирует викторианские силуэты с современными материалами, пишет Оfficiel.

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Воротники и декольте с Ренессанса глубокие, но обнажают не столько грудь, сколько ключицы. Ведь именно это деликатная часть женского тела. Именно на ней сделали акцент современные законодатели моды.

Посмотрите на платья, вдохновленные периодом Ренессанса.

Автор: officiel-online.com Мода времен Возрождения возвратилась

Андре Тан представил летнюю коллекцию и рассказал, что будет модным этим летом. В трендах сезона - юбки-карандаши, платья-футляры, летние легкие сарафаны-трапеции, брюки и шорты с высокой талией свободного кроя.