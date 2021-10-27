Мода для женщин - что будем носить в этом сезоне

Какая одежда будет модна этой осенью?

После карантинных ограничений минувшей осенью мы устали от комфортных, но обычных спортивных костюмов, и хочется поражать своей красотой. Спрос на красоту мотивировал дизайнеров выдумывать новые увлекательные модели и тренды, которые они представили для сезона осень-зима 2021/22. Яркие цвета, необычные фактуры и нетипичные сочетания, и самое главное – женственность и элегантность ждут нас в грядущем сезоне. Рассмотрим основные тренды женской моды, присутствующие в этом сезоне, и какие вещи являются must-have этой осенью и зимой.

Основные тренды женской моды сезона осень-зима 2021/22

Одним из самых популярных трендов осталась бахрома. Она была популярна и в прошлые годы, но в этом сезоне она встречалась на модных показах практически всех дизайнеров. Бахрома была представлена ​​как элемент лаконичных платьев с длинным и коротким рукавом, пальто и парок, а также сумок. Если вы не любительница бахромы, но хотели бы почувствовать на себе этот тренд, стоит подумать над приобретением сумки с бахромой, при чем длина бахромы может быть короткой для большего комфорта.

Искусственный мех является еще одним нашумевшим трендом этого сезона. Дизайнеры представили не только куртки и пальто (как самое первое, что может прийти в голову при слове "мех"), а даже сумки, выполненные полностью из меха. В поисках нестандартных решений создатели моды решили поэкспериментировать с длиной ворса меха: чем она длиннее, тем более трендовым покажется ваш образ. Для более нейтрального образа можно выбрать женскую одежду только с меховыми элементами, что также будет выглядеть трендово и стильно.

Приталенные комбинезоны, или кетсьюты, также популярны этой осенью и зимой. Дизайнеры представили этот предмет женского гардероба в новом свете: они использовали такие ткани как органза, шерсть, трикотаж и даже кружево. Кетсьюты прекрасно подчеркивают изящные изгибы женской фигуры. Поэтому, если вы размышляете о приобретении вещи, которая будет на трендовом пике, такой комбинезон — именно то, что вам нужно.

Какая одежда будет модна этой осенью?

Говоря о цветах-хедлайнерах этого сезона, самым популярным стал сиреневый. Он не столь активен как фиолетовый, поскольку относится к пастельным оттенкам. Этой осенью и зимой стоит приобрести пальто или джемпер такого цвета, также можно поискать аксессуары такого оттенка, например сумку кросс-боди, и вы будете в тренде. Что касается принтов, то в сезоне осень-зима 2021/22 популярен принт в ромбы. Дизайнеры представили черно-белую шахматную доску в новом прочтении. Поэтому в этом сезоне однозначно стоит купить одежду такого принта.

В этом сезоне дизайнеры продемонстрировали новое прочтение денима, представив коллекции из необработанной ткани. Она выглядит более деловой, поэтому приобретя платье, пиджак или брюки из такой ткани, вы сможете не только быть в тренде этого сезона, но и создавать стильные офисные образы. Перейдя по ссылке https://modivo.ua/c/zhinky/odyah/dzhynsy, вы найдете широкий выбор штанов из необработанного денима отличного качества, а цены вас приятно удивят.

Как совмещать тренды сезона осень-зима 2021/22 с кежуал одеждой в вашем гардеробе?

Меховые куртки и пальто идеально сочетаются не только с джинсами и джемперами, но и с более классическими вещами, такими как карандашные юбки, брюки и приталенными платьями-футляр. Или вообще сочетать два тренда в одном образе и одеть платье с бахромой и дополнить курткой или пальто из меха. Джемпера и блузки нежного сиреневого оттенка прекрасно дополнят светло-голубые, бежевые или белые джинсы. Блузы с черно-белым ромбовидным принтом будут прекрасно смотреться с классическими черными брюками и черными или белыми джинсами-скинни.