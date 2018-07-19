Меньше голого тела: фэшн-эксперты выбрали самые модные образы лета

Жаркое лето - это идеальный сезон для нежных невесомых платьев в романтическом стиле.

Фэшн-эксперты портала Harper's Bazaar представили подборку из 10 трендовых летних платьев.

В них дизайнеры воплотили женственность, кокетливость, обаяние и хрупкость. Эти романтические платья подчеркивают фигуру и придают образу женщины загадочности.

Легкий шифон, кружево, рюши, изящные прозрачные ткани и яркие принты - это именно те детали, которые создадут идеальный романтический образ этим летом.

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Фото: Harper's Bazaar

Эмине Эрдоган показала яркий образ на саммите НАТО. Эмине всегда носит хиджаб и одевается в соответствии с религиозными правилами.