 
Ексклюзивы
1/5
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 54
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3402
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3492
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1656
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2142
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1134
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2700
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Фото
Все фото
6
6
7
18
6
Красный всегда в моде: первая леди Испании вышла в свет в платье свекрови
Красный всегда в моде: первая леди Испании вышла в свет в платье свекрови
Сочные цвета и золотые украшения: в чем встретить год Желтой Земляной Свиньи
Сочные цвета и золотые украшения: в чем встретить год Желтой Земляной Свиньи
Женщины устроили голую акцию протеста против бренда Victoria&#039;s Secret
Женщины устроили голую акцию протеста против бренда Victoria's Secret
&quot;Мисс мира-2018&quot; совместила нежность, элегантность и сексуальность
"Мисс мира-2018" совместила нежность, элегантность и сексуальность
Женщина показала на собственном теле, как менялись идеалы красоты
Женщина показала на собственном теле, как менялись идеалы красоты
Видео
Все видео
Модель Кайю Гербер фанаты не узнали на подиуме
Модель Кайю Гербер фанаты не узнали на подиуме
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Одежда будущего: новейшие технологии ведут к революции в мире моды
Одежда будущего: новейшие технологии ведут к революции в мире моды
Стартует Ukrainian Fashion Week 2018/2019 (online)
Стартует Ukrainian Fashion Week 2018/2019 (online)
На показе Versace появились известные модели 1990-х
На показе Versace появились известные модели 1990-х
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1395
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2376
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1530
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3096
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1395
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 17:25

Красный всегда в моде: первая леди Испании вышла в свет в платье свекрови
6

  Комментировать

Невестка Софии Греческой решила повторить ее образ почти через 40 лет
Фото: flash.pt
Королева Летиция в красном платье свекрови
Королева Летиция в красном платье свекрови
Королева Летиция в красном платье свекрови
Королева Летиция в красном платье свекрови

19 декабря королева Летиция посетила национальную премию в области моды (National Fashion awards) в Мадриде в 40-летнем платье матери своего мужа - королевы Софии Греческой, пишет португальское издание flash.pt.

Стильный образ своей свекрови Летиция дополнила красными туфлями от Magrit и багровым клатчем из питона от Carolina Herrera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В чем встречать Новый год 2019: советы дизайнера

Красное платье с юбкой-плиссе и коротким рукавом мать короля Испании королева София демонстрировала еще в 1980 году, когда посещала Данию с официальным визитом. Невестка Софии Греческой решила повторить ее образ почти через 40 лет.

Испанская королева Летиция посетила светское мероприятие в стильном комбинезоне с оголенным плечом. Компанию Летиции составил ее муж король Филипп в Мадриде в Teatro Real. Дополнила образ серьгами, клатчем и туфлями на каблуках.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Красный всегда в моде: первая леди Испании вышла в свет в платье свекрови». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

"Кобзарь" впервые издали на русском языке

Изобретение, изменившее мир: презентовали лампу накаливания

Уроженец Киева стал чемпионом мира во второй весовой категории

Ученые создали общество для популяризации народного языка

Самое читаемое
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 163322
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 61823
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 28647
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 10368
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 10170
Мода
Как правильно сочетать головной убор с верхней одеждой
Как правильно сочетать головной убор с верхней одеждой
 Просмотров: 288
Джинсы, которые портят фигуру
Джинсы, которые портят фигуру Просмотров: 486
Какие элементы гардероба модные этой зимой
Какие элементы гардероба модные этой зимой
 Просмотров: 1512
Сочные цвета и золотые украшения: в чем встретить год Желтой Земляной Свиньи
Сочные цвета и золотые украшения: в чем встретить год Желтой Земляной Свиньи
6
 Просмотров: 1044
Как красиво одеться во время снегопада
Как красиво одеться во время снегопада Просмотров: 216
Больше всего комментируют
19
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
15
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
10
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
6
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 531
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua