Красный всегда в моде: первая леди Испании вышла в свет в платье свекрови

Фото: flash.pt

19 декабря королева Летиция посетила национальную премию в области моды (National Fashion awards) в Мадриде в 40-летнем платье матери своего мужа - королевы Софии Греческой, пишет португальское издание flash.pt.

Стильный образ своей свекрови Летиция дополнила красными туфлями от Magrit и багровым клатчем из питона от Carolina Herrera.

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Красное платье с юбкой-плиссе и коротким рукавом мать короля Испании королева София демонстрировала еще в 1980 году, когда посещала Данию с официальным визитом. Невестка Софии Греческой решила повторить ее образ почти через 40 лет.

Испанская королева Летиция посетила светское мероприятие в стильном комбинезоне с оголенным плечом. Компанию Летиции составил ее муж король Филипп в Мадриде в Teatro Real. Дополнила образ серьгами, клатчем и туфлями на каблуках.