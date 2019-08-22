Как правильно выбрать стильную одежду на каждый день

Даже обычную одежду может выглядеть по особому

Для того чтобы ежедневно виглядеть хорошо стоит не бояться подборов, добавлять принты, добавлять аксессуары и украшения.

Обычную футболку можно сделать нарядной добавив украшений. Главное, чтобы они были в меру.

Пайетки сейчас вполне приемливо выглядят в casual-стиле, если одевать с кроссовками.

Нарядная сумочка должна быть каждый день. Не держите ее для особого случая.

Можно подобрать интересные солнцезащитные очки. Это увеличивает внимание именно на лицо, рассказывает www.cosmo.ru.

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Каблуки делают интересным образ даже с джинсов и футболки.

Иногда можно выбирать ткань с принтом и однотонного материала.

В свою очередь украинские дизайнеры советуют попробовать нежный сарафан с принтами, комбинезон-сафари, топ + брюки и платье-халат.