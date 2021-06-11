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среда, 16 июня 2021 10:31

Без принтов и блесток: с чем носить массивные украшения
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Мастер из Львова 36-летняя Наталья Угрин работает в широком стилевом диапазоне. Но отметила, что вышитые массивные аксессуары надо уметь носить, потому что они довольно претенциозные.

Об этом рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"Люблю интересные и нестандартные заказы. У меня есть несколько постоянных заказчиц, которые мне подбрасывают крутые идеи. Но в целом трудно выполнять заказы, особенно когда есть вдохновение к определенному украшению. А выполнить надо, потому что пообещала. Поэтому предпочитаю работу "свободного художника": делаю то, к чему лежит душа, а клиентки могут выбрать украшение из готовых работ. На то, чтобы следить за новинками, не хватает времени. Да и у меня есть фантазия. Стараюсь чужие работе не смотреть, чтобы не копировать. Плагиат - недостойное занятие, которое позорит дизайнера", - поделилась Угрин.

Мастер дала советы, с чем носить вышитые украшения из бисера
Фото: предоставлено Натальей Угрин
Мастер дала советы, с чем носить вышитые украшения из бисера
Мастер дала советы, с чем носить вышитые украшения из бисера
Мастер дала советы, с чем носить вышитые украшения из бисера
Мастер дала советы, с чем носить вышитые украшения из бисера

Когда мастер работает с клиенткой, обязательно нужно увидеть ее хотя бы на фото.

"Нужно пообщаться не только о заказах, но и о жизни. Подбор украшений часто осуществляется до определенного наряда. Поэтому важно видеть все детали, чтобы создать гармонично завершен образ.

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Вышитые массивные украшения являются достаточно претенциозными. Их нужно уметь носить и подбирать. К ним подходят простые вещи - без лишнего декора, принтов и блесток. Они идеально подходят к платьям, особенно летним курортным, пиджакам, блузкам и туникам. Имею линию украшений на каждый день. Они идеально подходят к джинсам и водолазкам: кожаные кулоны, браслеты и колье без лишнего блеска. Есть серия украшений в этно-стиле, которые подходят к национальной одежде: писанковые колье-гривны, броши и серьги с микро-вышивкой и росписью. Есть вечерние и свадебные украшения с драгоценными камнями и жемчугом, есть яркие цветные летние комплекты. Работаю в широком стилевом диапазоне", - отметила львовянка.

Самые дорогие украшения, которые создала львовянка 36-летняя Наталья Угрин, - это расшитый пояс за $1,5 тыс., сумки за $1 тыс. и колье за ​​$600-700. Над украшениями мастерица работает вместе с мужем-художником Виталием Дончаком.

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16
июня

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