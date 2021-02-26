Как поведение родителей в детстве влияет на ребенка в будущем

Есть тип родителей, которые показывают детям, что отношения - это один негатив. Фото: pixabay

События, которые происходили в детстве формируют поведение взрослого человека, поэтому от воспитания родителей зависит многое.

Иногда родители хотят, чтобы ребенок достиг в жизни многое и проявляют любовь только тогда, когда дети добиваются успеха, делают что-то нужное или принесли из школы хорошие оценки, пишет "Новое время".

Дети осознают, если ничем не отличились, то ласкового слова от родителей не услышат. В таком случае существует риск, что ребенок вырастает с ощущением, что любовь надо заслужить. У ребят это проявляется тогда, когда они ухаживают за девушкой. С началом отношений симпатия и любовь заканчивается. Они должни достичь цели и дальше становится не интересно. У девушек с таким воспитанием наблюдают чрезмерную жертвенность в отношениях. Они готовы на все, чтобы парень обратил на них внимание.

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Нередки истории, когда кто-то из родителей оставляет семью. Для детей это чревато тем, что они будут в будущем влюбляться только в тех людей, с которыми никогда не смогут быть вместе. Женщины с таким сценарием детства могут становиться любовницами, а мужчины обращать внимание на недоступных женщин.

Есть тип родителей, которые показывают детям, что отношения - это один негатив. Они могут часто ссориться, жаловаться друг на друга после развода, настраивать детей против мамы или папы. В такой ситуации в будущем такие дети будут бояться любить во всех проявлениях, и не быть готовыми к серьезным отношениям.

Все эти ситуации связаны и влияют на детей, потому что родители - это первые люди в жизни, через которых мы учимся любить. Есть люди с феноменально крепкой психикой, на которых ничего не влияет, но это исключения.

Психолог Наталья Борисова дала советы, как выйти из-под родительского контроля. Если принято без согласования с матерью решение порождает у взрослого чувство вины, то это признак того, что пора строить жизнь самостоятельно.