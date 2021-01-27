Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов

В течение прошлого года репетиторство стало значительно популярнее, чем раньше. Спрос на индивидуальные занятия спровоцировал карантин. Особенно большим спросом в прошлом году пользовалось репетиторство по математике, английскому и украинскому языку, посчитали на сервисе заказов домашних учителей "BUKI".

- Это было ожидаемо и предсказуемо, что спрос на репетиторство вырос именно на те предметы, которые сдают на ВНО, - говорит Виктор Громовой, Заслуженный учитель Украины, главный редактор портала "Образовательная политика".

Он рассказывает "Gazeta.ua", почему спрос на репетиторство в Украине постоянно растет и существует перспектива развития онлайн-образования в дальнейшем.

Какая форма проведения занятий является оптимальной для учеников?

Оптимальным было бы проведение занятий онлайн. Но учитывая существующие проблемы в системе образования, форма проведения уроков в ближайшие десятилетия будет оставаться постоянной.

Существует перспектива развития онлайн-образования в дальнейшем?

- Это общий тренд. Онлайн-образование будет развиваться и это будет касаться как профессионального развития взрослых, так и образования детей. Конечно образование тет-а-тет с учителем никто не заменит и не сможет заменить. Как показала практика, после онлайн-форм образования будет виртуальная реальность, а также в эти процессы будут вовлекать искусственный интеллект. Это тренд, который надо учитывать и развивать. Он дает безграничные возможности и открывает мир знаний на кончиках пальцев в любое время суток. Для этого надо лишь желание и мотивация.

На сколько популярное репетиторство через видеосвязь?

- Различные формы репетиторства постоянно развиваются, в том числе и через видеосвязь. Конечно, самая дорогая форма обучения - это учитель и ученик, которые встречаются персонально. Тьютор предоставляет эмоциональную поддержку, которая очень важна для ребенка. Живое обучение всегда было дорогим удовольствием.

Почему родители все чаще обращаются за помощью к репетиторам?

- Во-первых, это общемировой тренд. Есть определенный вызов, связанный с индивидуализацией обучения. К сожалению, мы только задекларировали в законе об образовании возможность иметь также индивидуально-образовательную траекторию и выбирать индивидуально-образовательное меню. Массово школа не имеет никаких возможностей для того, чтобы ввести тьюторство, проводить индивидуальные и групповые тьюториалы. В Украине это могут делать только частные школы, поэтому частное репетиторство постоянно развивается.

Как родители должны влиять на успеваемость ребенка?

- Воздействовать на успеваемость детей можно личным примером. Например, дети постоянно наблюдают за родителями, которые всю жизнь учатся и занимаются своим профессиональным развитием. Карантин показал, что образовательное пространство семьи имеет фундаментальное значение. Некоторые западные исследователи категорически заявляют, что школа не имеет значения, а значение имеет только семья. Реформировать систему образования, реформируя школу или университет, невозможно. Пока не будет развиваться социум, пока не появится ответственное отцовство, школа не вытянет никакую реформу.