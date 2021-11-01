WhatsApp перестал работать на старых версиях iOS и Android

Для корректной работы приложения требуется устройство с Android 4.1. Фото: pixabay.com

С 1 ноября мессенджер WhatsApp больше не будет поддерживать смартфоны с ОС Android 4.0.4 и более старых версий, а также iOS 9 и старше.

Пользователи таких устройств больше не смогут получать и просматривать сообщения, изображения или видео, сообщает сайт компании.

"Мы поддерживаем устройства Android при условии, что они отвечают следующим требованиям: на вашем телефоне установлена операционная система 4.1 или новее; ваш Android может принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера", - говорится в сообщении.

Владельцы iPhone смогут пользоваться WhatsApp только на моделях, работающих на iOS 10 и новее.

Представители WhatsApp рекомендуют пользователям сохранить историю чатов на Google-диске, чтобы затем перенести данные на другое устройство. При экспорте истории чатов с медиафайлами можно отправить до 40 тыс. последних сообщений или до 10 тыс. сообщения с медиафайлами. Ограничения связаны с максимально допустимым объемом электронного письма.

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