Apple Macintosh Фото: dt.uа

В этот день в 1984 году выпустили первый персональный компьютер Apple Macintosh.

Такое название машина получила благодаря сорту яблок Макинтош. Проект Mac стартовал в конце 1970 годов. Его председателем был инженер Джефф Раскин. Идея Раскина заключалась в том, чтобы создать персональный компьютер с графическим интерфейсом и максимальной ценой $ 500.

Устройство Apple Macintosh впоследствии назвали 128K. Он имел объем оперативной памяти 128K, тактовую частоту - 8 МГц, два серийных порта и разъем для 3,5-дюймовых дискет.

Компьютер работал на операционной системе Mac OS 1.0. Монитор был черно-белый. Его диагональ составила 22,7 см. К корпусу были присоединены две ручки для удобного переноса. В комплект также входили фирменная клавиатура и мышь.

Стоимость электронной машины была $ 2495. На тот период соответствующая цена была неподъемной для многих пользователей. Однако благодаря появлению графических иконок, MacPaint, MacWrite и системы HyperCard для хранения цифрового контента компьютер таки получил популярность.

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Сейчас в линейке Macintosh 6 моделей, различающихся целевой направленностью. Персональные компьютеры для домашнего использования Mac mini и iMac, рабочая станция MacPro, ноутбуки - MacBook MacBook Pro и MacBook Air, специализированный сервер Xserve.