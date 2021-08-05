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четверг, 05 августа 2021 11:10

Во сколько раз вакцинация снижает риск Covid-заражения

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Во сколько раз вакцинация снижает риск Covid-заражения
Привитые пациенты с меньшей вероятностью могут передавать вирус. Фото: pixabay.com

Полностью иммунизированные против Covid-19 люди имеют втрое меньше шансов заразиться коронавирусом, в том числе бессимптомно.

Непривитые пациенты болеют примерно на 50-60% чаще, исследовали ученые Имперского медицинского колледжа Великобритании. Данные базируются на анализах мазков около 100 тыс. людей в Англии в период с 24 июня по 12 июля.

"Обе дозы Covid-вакцины обеспечивают хорошую защиту от инфекции. Мы знаем, что ни одна вакцина не является на 100% эффективной, поэтому риск заражения существует. Чтобы сдержать уровень заражений, ослаблять ограничения следует осторожно", - заявил профессор школы общественного здоровья Пол Эллиотт.

Полный курс вакцинации уменьшает шансы заразиться даже после контакта с человеком, который болеет коронавирусом: 3,84% против 7,23%. Привитые пациенты также с меньшей вероятностью могут передавать вирус, чем не вакцинированные.

"Мы должны лучше понять, насколько заразны полностью вакцинированы люди, поскольку это поможет предсказать ситуацию в ближайшие месяцы", – добавил профессор Стивен Райли.

В то же время медики отмечают, что штамм Delta невероятно заразен. Им инфицируются даже те, кто прошли полный курс прививок.

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За последние сутки в Украине выявили 1 052 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 256 397 человек. Умерли 53 049 пациентов, из них 25 – за последние сутки. Выздоровели 2 188 815 человек, за последние сутки – 542.

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