В Верховной Раде отрицают информацию об обязательной привязке SIM-карт к паспорту

Привязка SIM-карты к паспорту: в Раде возразили. Фото: Главред

Ни один закон в Украине не обязывает пользователей регистрировать SIM-карты по паспортам.

Добровольно привязать свой телефонный номер к паспорту у граждан есть возможность. Но такого требования нет ни в действующем законодательстве, ни в одном из еще не принятых существующих законопроектов, заявил народный депутат фракции "Слуга народа", председатель подкомитета цифровой и смартинфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации Александр Федиенко в эфире "Общественного радио".

Людям, использующим свой номер телефона как финансовый, было бы полезно зарегистрировать его по паспорту. Такой шаг помешает мошенникам воспользоваться телефоном для получения доступа к средствам абонента.

"Кроме того, у многих людей к одному номеру телефона привязаны соцсети, мессенджеры, электронная почта. А значит, злоумышленники могут получить доступ ко всем вашим личным профилям и данным", — объясняет нардеп.

Александр Федиенко отмечает, что "Об электронных коммуникациях" — это технический законопроект, в котором нет ни слова об обязательной регистрации номера.

Он заверил, что ни в одной законодательной инициативе пока речь не идет об обязательной регистрации SIM-карт в Украине.

В настоящее время идея обязательной регистрации SIM-карт по паспорту в Украине находится на стадии обсуждения. Украинцы могут сами выбирать: регистрировать свой номер или пользоваться им обезличенно.

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Недавно пошла новость, что с 2022 по 2025 год украинцы обязательно должны зарегистрировать свою SIM-карту по паспорту. Это якобы предусмотрено в изменениях в закон "Об электронных коммуникациях", которые вступили в силу 1 января этого года.