В Верховной Раде отрицают информацию об обязательной привязке SIM-карт к паспорту

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 1089
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1017
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10044
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 981
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3825
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1062
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4770
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2808
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 810
Фото
Все фото
5
3
4
4
5
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
Зонд NASA впервые в истории проник в верхние слои атмосферы Солнца
Зонд NASA впервые в истории проник в верхние слои атмосферы Солнца
Астронавты NASA впервые вырастили перец в космосе
Астронавты NASA впервые вырастили перец в космосе
Мужчина пытался нелегально провезти в Украину 60 новых айфонов
Мужчина пытался нелегально провезти в Украину 60 новых айфонов
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
Видео
Все видео
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14
В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1908
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3150
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1611
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1971
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1179
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
среда, 05 января 2022 01:57

В Верховной Раде отрицают информацию об обязательной привязке SIM-карт к паспорту

  Комментировать
В Верховной Раде отрицают информацию об обязательной привязке SIM-карт к паспорту
Привязка SIM-карты к паспорту: в Раде возразили. Фото: Главред

Ни один закон в Украине не обязывает пользователей регистрировать SIM-карты по паспортам.

Добровольно привязать свой телефонный номер к паспорту у граждан есть возможность. Но такого требования нет ни в действующем законодательстве, ни в одном из еще не принятых существующих законопроектов, заявил народный депутат фракции "Слуга народа", председатель подкомитета цифровой и смартинфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации Александр Федиенко в эфире "Общественного радио".

Людям, использующим свой номер телефона как финансовый, было бы полезно зарегистрировать его по паспорту. Такой шаг помешает мошенникам воспользоваться телефоном для получения доступа к средствам абонента.

"Кроме того, у многих людей к одному номеру телефона привязаны соцсети, мессенджеры, электронная почта. А значит, злоумышленники могут получить доступ ко всем вашим личным профилям и данным", — объясняет нардеп.

Александр Федиенко отмечает, что "Об электронных коммуникациях" — это технический законопроект, в котором нет ни слова об обязательной регистрации номера.

Он заверил, что ни в одной законодательной инициативе пока речь не идет об обязательной регистрации SIM-карт в Украине.

В настоящее время идея обязательной регистрации SIM-карт по паспорту в Украине находится на стадии обсуждения. Украинцы могут сами выбирать: регистрировать свой номер или пользоваться им обезличенно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС отложил введение обязательной платы за поездки по безвизу

Недавно пошла новость, что с 2022 по 2025 год украинцы обязательно должны зарегистрировать свою SIM-карту по паспорту. Это якобы предусмотрено в изменениях в закон "Об электронных коммуникациях", которые вступили в силу 1 января этого года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Верховной Раде отрицают информацию об обязательной привязке SIM-карт к паспорту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 11502
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского Просмотров: 11134
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
 Просмотров: 10143
&quot;У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки&quot; - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
55
 1 Просмотров: 10044
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 4 Просмотров: 9774
Технологии
Украинская космическая компания получила новый контракт
Украинская космическая компания получила новый контракт Просмотров: 945
Новая версия браузера Google перестанет открывать некоторые сайты
Новая версия браузера Google перестанет открывать некоторые сайты Просмотров: 2187
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
 Просмотров: 1089
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
 Просмотров: 1062
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
5
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
10
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
5
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
4
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
Голосов: 82
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть