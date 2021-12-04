В США создали камеру размером с крупинку соли: ее способности поражают

Ученые из Принстонского и Вашингтонского университетов в США разработали особую систему визуализации размером с крупинку соли. Ее основой служит так называемая метаповерхность. Об этом сообщает Nature.

Площадь датчика изображения покрыта 1,6 миллиона цилиндрических столбиков. Каждый действует как оптическая антенна, принимающая свет и формирующая оптический волновой фронт из которого по алгоритмам искусственного интеллекта создается высококачественное полноцветное изображение.

Камера, разработанная исследователями, обходится без объектива. Сама идея использования метаповерхности известна давно. Новым подходом в этом случае является получение правильной конструкции трубок и разработка алгоритма обработки сигнала, который позволяет получать полноцветную фотографию.

Новая камера может найти применение в медицине для диагностики и лечения заболеваний с применением минимально инвазивной эндоскопии.

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Метаповерхность изготовлена из нитрида кремния по технологии, пригодной для производства в массовом масштабе по цене, меньшей, чем цена объективов для обычных камер. Эксперты считают, что этот прорыв откроет двери "совершенно другим способам создания устройств в будущем".

За девять месяцев 2021 года американские компании закупили 29 тысяч роботов, что стало рекордным показателем в истории США. Указанное число превысило пиковое значение 2017 года и в почти половину показателя 2020 года.