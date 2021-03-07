В NASA рассказали, когда отправят впервые женщину на Луну

 
Ексклюзивы
1/5
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 117
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1026
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1242
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 576
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1332
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1980
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 477
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3636
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 909
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
6
4
3
5
11
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Видео
Все видео
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Показали уникального мягкого работа - выдерживает давление на дне Марианской впадины
Показали уникального мягкого работа - выдерживает давление на дне Марианской впадины
Космический корабль Маска Starship впервые успешно сел. Но потом взорвался
Космический корабль Маска Starship впервые успешно сел. Но потом взорвался
Улыбается и подмигивает - оживили фотографии выдающихся деятелей
Улыбается и подмигивает - оживили фотографии выдающихся деятелей
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 315
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 351
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 576
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1044
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 396
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
воскресенье, 07 марта 2021 11:02

В NASA рассказали, когда отправят впервые женщину на Луну

  Комментировать
В NASA рассказали, когда отправят впервые женщину на Луну
Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон: членами миссии "Артемида" будут 9 мужчин и 9 женщин. Фото: flickr

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует высадить первую женщину на Луну к концу десятилетия в рамках космической программы "Артемида".

Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала, что членами программы "Артемида" будут 9 мужчин и 9 женщин, сообщает "CBS".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На орбите Земли построят отель

Она сказала, что женщины в NASA прошли долгий путь и гораздо дальше пойдут, "если ракета, которую они строят, сможет доставить первую представительницу их пола на Луну".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марсоход впервые проехался поверхностью Красной планеты

Марсоход Perseverance сел на Марс 18 февраля. Будет изучать геологию планеты, историю ее развития, а также будет искать следы возможной древней жизни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В NASA рассказали, когда отправят впервые женщину на Луну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
марта

Умер самый верный пес в мире

В Киевском метрополитене появилась новая станция метро

Самое читаемое
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 14940
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 12790
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 11682
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 8379
Проявляются через 4-11 дней: у Covid-вакцины обнаружили побочные эффекты
Проявляются через 4-11 дней: у Covid-вакцины обнаружили побочные эффекты Просмотров: 7704
Технологии
Марсоход впервые проехался поверхностью Красной планеты
Марсоход впервые проехался поверхностью Красной планеты Просмотров: 540
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
 Просмотров: 2736
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
 Просмотров: 1836
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
6
 Просмотров: 279
В Украине появятся тестовые центры 5G
В Украине появятся тестовые центры 5G Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
Зеленский поблагодарил США
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
1
Назвали причину рекордного подорожания нефти
Голосов: 293
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть