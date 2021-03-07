В NASA рассказали, когда отправят впервые женщину на Луну

Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон: членами миссии "Артемида" будут 9 мужчин и 9 женщин. Фото: flickr

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует высадить первую женщину на Луну к концу десятилетия в рамках космической программы "Артемида".

Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала, что членами программы "Артемида" будут 9 мужчин и 9 женщин, сообщает "CBS".

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Она сказала, что женщины в NASA прошли долгий путь и гораздо дальше пойдут, "если ракета, которую они строят, сможет доставить первую представительницу их пола на Луну".

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Марсоход Perseverance сел на Марс 18 февраля. Будет изучать геологию планеты, историю ее развития, а также будет искать следы возможной древней жизни.