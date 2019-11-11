В космосе произошел термоядерный взрыв

В NASA отметили термоядерный взрыв в космосе Фото: NASA

Ученые NASA зарегистрировали мощный термоядерный взрыв, который случился в глубоком космосе.

Наиболее вероятным источником взрыва считают пульсар, сообщает Science Alert.

Заметили взрыв в орбитальной обсерватории NICER благодаря усиленному рентгеновскому излучению.

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Инцидент произошел в августе. Количество энергии, которая выбросилась за 20 с аналогичные той, которую производит Солнце за 10 дней.

Особенностью взрыва стала двухэтапное изменение яркости. Ее вызвали выбросы различных веществ с поверхности пульсара.

Атомы гелия, которые образовали плотный слой, начали сливаться в атомы углерода. После произошел взрыв, который охватил всю поверхность звезды.

Пульсар - это остатки звезды, которая взорвалась сверхновой, но была слишком маленькой для того, чтобы образовать черную дыру.