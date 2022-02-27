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воскресенье, 27 февраля 2022 16:15

Спецтема: Напад Росії на Україну

Украинское приложение Reface запустило акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине

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Украинское приложение Reface запустило акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине
Акция была запущена, чтобы показать правду о войне России в Украине. Фото: Скриншот

Украинский стартап Reface начал рассылать российским пользователям уведомления с реальными кадрами российского вторжения в Украину и призывом выходить на митинги и защитить свой народ.

Минцифры призывает и других украинских и мировых разработчиков противодействовать российским агрессорам, сообщил официальный телеграмм-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

"Украинский стартап, приложение Reface, запустил акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине. Компания начала рассылать российским пользователям извещения с призывом выходить на митинги и защитить свой народ.

Нажимая на сообщение, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину. Призываем и другие украинские и мировые продукты поддерживать Украину и при возможности противодействовать врагу. Преодолеть агрессора – наша общая миссия", - говорится в сообщении.

По информации Минцифры, уже более 9 млн пользователей в мире получили такие уведомления от Reface и 2 млн — в России. Распространение продолжается. Также Reface призывает пользователей всего мира поддержать Украину видео с призывом: Stand with Ukraine! Stop the war! И хештегом #StandWithUkraine к каждому видео.

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