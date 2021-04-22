Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов фото: archives.gov.ua

Несколько лет назад Министерство образования и науки Украины начало школьную реформу. Уже вскоре эти изменения могут почувствовать ученики 5-9 классов. Для них утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает появление новых предметов. Речь идет о "Предпринимательстве и финансовой грамотности", "Здоровье, безопасности и благополучии" и "Этике".

"На сегодня такие знания нужны каждому человеку. То, что вводят в программу - это производная от нового стандарта базовой школы, который утвердили еще раньше. К тому стандарту есть немало различных мнений как положительных, так и критических. Добавляют учебные предметы, которые не представили раньше", - говорит Gazeta.ua бывший заместитель министра образования Украины, вице-президент по бакалаврским программам Киевской школы экономики Егор Стадный.

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По мнению эксперта, каждый человек должен знать, как грамотно распоряжаться своими финансами, накапливать сбережения, инвестировать и не попадать в аферы.

"Видим, что сейчас власти приходится принимать такие меры как реструктуризация валютных кредитов. Такие вещи происходят от того, что украинцы в определенное время делали что-то не достаточно грамотно с финансовой точки зрения. Это указывает на то, что украинцам этих знаний не хватает. В каком объеме или виде подавать учебный материал по этим предметам - это производные вопросы. Они даже не столько важны, как подготовка специалистов-учителей. Именно они будут доносить эти компетентности ученикам. Вот этот вопрос важнее", - добавил Егор Стадный.

Американский центр экономики UC вместе с Фондом Датера провел совместное исследование по уровню финансового образования в средних школах на юго-западе штата Огайо и в Кентукки. С более 80 школ только девять обучают детей элементарным основам обращения с деньгами.