Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО фото: verelq.am

10 апреля в Украине пройдет пробное ВНО. Участники смогут сдать тесты по одному предмету.

В прошлом году каждый из предметов основной сессии ВНО не сдали от 5,51% до 13,19% участников. Часть школьников связывают это с недостаточной компетенцией своих преподавателей.

"Вместе с миром меняются люди, а значит должны изменяться учителя и образовательная программа. Самая большая проблема связана с тем, что многие учителя ориентируются на прошлое. Это можно изменить, если учителя начнут более чутко относиться к ученикам, ориентироваться на них, а не только на строки, записанные 100 лет назад в каком-то учебнике. "Идеальный" современный учитель прежде всего должен быть чутким и спокойным, поскольку на детей и подростков нужно много терпения ", - рассказала одиннадцатиклассница из Киева София Тараненко.

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Заслуженный учитель Украины и редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой отметил, что в соответствии со стандартом базовой средней школы, обязательным профессиональным качеством каждого учителя должна быть инновационная компетентность.

"В мире всего 2,5 процента людей имеют склонность к инновациям. Только Украина всегда думает, что все 100 процентов людей можно сделать инноваторами. Если бы все люди были такими, то в обществе царил полный хаос. Должен быть баланс. Это своеобразная научная фантастика", - сказал эксперт.

В 2020 году увеличилось количество выпускников 11-х классов - на 11% по сравнению с 2019 годом. Соответственно, государственный заказ на подготовку бакалавров в вузах увеличили по таким специальностям: информационные технологии - на 39,9%, механическая инженерия - на 13,3%, электрическая инженерия - на 11,6%, производство и технологии - на 11,1% , гуманитарные науки - на 10,8%, химическая и биоинженерия - на 10,0%, электроника и телекоммуникации - на 10,0%, аграрные науки и продовольствие - на 9,1%, математика и статистика - на 8,8% .