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вторник, 16 марта 2021 04:47

У летучих мышей обнаружили еще четыре типа коронавируса

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У летучих мышей обнаружили еще четыре типа коронавируса
Ученые обнаружили еще четыре типа коронавируса. Фото: Reuters

Ученые из Австралии и Китая нашли в биоматериале летучих мышей, обитающих в одном из регионов китайской провинции Юньнань, четыре генома коронавируса, родственных SARS-CoV-2.

Исследователи изучили 411 образцов, взятых от 23 видов животных с мая 2019-го по ноябрь 2020-го, говорится в исследовании, опубликованном на ресурсе bioRxiv.

"Из этих данных мы вытащили 24 полноразмерных геномы коронавируса, в том числе четыре родственных новом SARS-CoV-2 и три геномы, родственных SARS-CoV", - сообщается в публикации.

Один из этих вирусов, RpYN06 по структуре своего генома 94,5 процента совпадает с SARS-CoV-2. Еще три родственных SARS-CoV-2 коронавируса почти идентичны вирусам, которые ранее были обнаружены в панголинов из китайской провинции Гуанси.

По словам ученых, эти данные говорят о разнообразии вирусов в летучих мышей в локальных масштабах, а также о том, что носителями родственных SARS-CoV-2 и SARS-CoV вирусов являются дикие животные на большой территории Юго-Восточной Азии и Южного Китая.

Эволюционные корни SARS-CoV-2 пока так и не были окончательно установлены, несмотря на выявленные ряда родственных ему типов коронавируса.

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Вирус Covid-19 связывают с летучими мышами - якобы первый пациент заразился от них, съев после покупки на рынке в Ухане.

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