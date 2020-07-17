Twitter ввел меры безопасности в ответ на хакерские атаки

Twitter подвергся массовой хакерской атаке. Фото: REUTERS

Twitter заблокировал все аккаунты, пароли к которым пытались изменить в течение последних 30 дней. Сделали это из-за недавней хакерской атаки на страницы знаменитостей.

"Если ваш аккаунт был заблокирован, это не обязательно означает, что он был под угрозой или ее сломали. Сейчас мы считаем, что лишь небольшая часть этих аккаунтов была под угрозой", -заявили в техподдержке компании.

Сколько всего аккаунтов заблокировали не сообщается. Когда их разблокируют - тоже. В техподдержке уверяют, что сделают это как можно быстрее.

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15 июля Twitter подвергся массовой хакерской атаке. Злоумышленники в частности сломали аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска и рэпера Канье Уэста.