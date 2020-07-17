Twitter ввел меры безопасности в ответ на хакерские атаки

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 1962
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 621
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 450
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 207
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 558
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 378
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 333
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4662
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6534
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
5
7
9
11
4
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На новой солнечной электростанции панели расположили нетрадиционно
На новой солнечной электростанции панели расположили нетрадиционно
Представили более дешевого конкурента Apple Watch: что нового
Представили более дешевого конкурента Apple Watch: что нового
Более 150 тыс. человек зашли на празднование дня рождения трамвая
Более 150 тыс. человек зашли на празднование дня рождения трамвая
SpaceX запускает корабль, который может стать космическим такси
SpaceX запускает корабль, который может стать космическим такси
Видео
Все видео
Четвероногого робота Spot запустили в серийное производство
Четвероногого робота Spot запустили в серийное производство
США учились сбрасывать ядерную бомбу с истребителя
США учились сбрасывать ядерную бомбу с истребителя
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Японские ученые создали надувной электроскутер
Японские ученые создали надувной электроскутер
При Гончаруке такого не было. СМИ сняли, как Аваков играл в "Ферму" на правительстве
При Гончаруке такого не было. СМИ сняли, как Аваков играл в "Ферму" на правительстве
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1026
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4770
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1404
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3546
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2020
Просмотров: 333
Похвалився
Увечері відчуваю, що однієї таблетки мало. Зуб болить так, що випиваю другу. Ледве засинаю опівночі. Зранку не можу дочекатися дев'ятої години. ...
пятница, 17 июля 2020 02:52

Twitter ввел меры безопасности в ответ на хакерские атаки

  Комментировать
Twitter ввел меры безопасности в ответ на хакерские атаки
Twitter подвергся массовой хакерской атаке. Фото: REUTERS

Twitter заблокировал все аккаунты, пароли к которым пытались изменить в течение последних 30 дней. Сделали это из-за недавней хакерской атаки на страницы знаменитостей.

"Если ваш аккаунт был заблокирован, это не обязательно означает, что он был под угрозой или ее сломали. Сейчас мы считаем, что лишь небольшая часть этих аккаунтов была под угрозой", -заявили в техподдержке компании.

Сколько всего аккаунтов заблокировали не сообщается. Когда их разблокируют - тоже. В техподдержке уверяют, что сделают это как можно быстрее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Twitter произошел крупнейший хакерский взлом за всю историю. Задело Маска, Гейтса, Обаму

15 июля Twitter подвергся массовой хакерской атаке. Злоумышленники в частности сломали аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска и рэпера Канье Уэста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Twitter ввел меры безопасности в ответ на хакерские атаки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Царскую семью закопали в трясинной яме посреди дороги

Путин упростил получение российского гражданства для Украинцев

Самое читаемое
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
4
 Просмотров: 13059
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
18
 Просмотров: 12465
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
11
 Просмотров: 11547
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 7551
&quot;В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности&quot;
"В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности" Просмотров: 7533
Технологии
Украинцы смогут пользоваться популярным музыкальным сервисом
Украинцы смогут пользоваться популярным музыкальным сервисом Просмотров: 162
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
На 3D-принтере напечатали уникальный электробайк
5
 Просмотров: 531
Продемонстрировали новый вид связи
Продемонстрировали новый вид связи
 Просмотров: 360
SpaceX вчетвертый раз перенесла запуск на орбиту мини-спутников
SpaceX вчетвертый раз перенесла запуск на орбиту мини-спутников Просмотров: 126
Сегодня отправятся в космос десятки спутников Илона Маска
Сегодня отправятся в космос десятки спутников Илона Маска Просмотров: 351
Больше всего комментируют
4
Украина движется не в том направлении - мнение народа
3
Зеленский: Все уже устали от этого карантина
3
Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были
2
Эпоха бедности закончилась. "Слуга народа" носит кольцо за 9 минималок
2
Завтра Зеленский предложит кандидатуру главы Нацбанка. СМИ назвали 9 кандидатов
Голосов: 2943
Голосование Социологи говорят, что рейтинг Зеленского заметно снизился. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, за кого отдали бы голос?
  • Владимир Зеленский
  • Петр Порошенко
  • Юрий Бойко
  • Юлия Тимошенко
  • Святослав Вакарчук
  • Дмитрий Ярош
  • Игорь Смешко
  • Анатолиц Гриценко
  • Ульяна Супрун
  • Олег Ляшко
  • Испорчу бюллетень
  • Не пойду на выборы
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua