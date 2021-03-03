Twitter пытается перещеголять Clubhouse

Разработчики Twitter Spaces наработали ряд новых функций. Фото: pixabay.com

Twitter объявил о запуске бета-тестирования на Android сервиса голосовых чатов в режиме реального времени Twitter Spaces, который в декабре 2020-го выпустили для iOS.

Пользователи Android смогут присоединяться и разговаривать в существующих "комнатах" Spaces, но пока что без возможности создавать собственные, сообщает TechCrunch. Такой быстрый темп нововведений свидетельствует о попытке обогнать конкурента Clubhouse - лидера рынка "социального аудио", что доступен исключительно для iOS.

"В Twitter подтвердили, что Spaces появится на Android в марте", - пишет издание.

Разработчики Twitter Spaces наработали ряд новых функций: отображение заголовков, параметры планирования, поддержку соведущих и модераторов, а также списки гостей.

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Соцсеть Clubhouse, которую в прошлом году создали предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет, набирает обороты. Приложение стало популярным во время пандемии. Пока что оно 1-е в рейтинге Apple App Store в Германии, Италии, Японии и Турции. Особенностью Clubhouse является то, что пользователи общаются там только аудиосообщениями.