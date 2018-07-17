Сделали важное открытие, которое поможет прогнозировать извержение вулканов

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 0
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
2 Просмотров: 74146
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 684
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1530
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1449
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 828
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1044
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3798
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8721
Фото
Все фото
10
8
10
5
8
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Турист облетел Землю в космосе 128 раз
Ежедневно посетители ломают экспонаты - открыли музей науки
Ежедневно посетители ломают экспонаты - открыли музей науки
Видео
Все видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Прочный и экологичнее - из салата произвели пластик
Прочный и экологичнее - из салата произвели пластик
НЛО в Украине: самые известные случаи появления
НЛО в Украине: самые известные случаи появления
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1287
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3285
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24850
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1386
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1332
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 729
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 13:06

Сделали важное открытие, которое поможет прогнозировать извержение вулканов

  Комментировать
Сделали важное открытие, которое поможет прогнозировать извержение вулканов
Ученые сделали открытие, с помощью которого будут прогнозировать работу вулканов. Фото из открытых источников.

Впервые в истории научные работники сделали открытие, которое поможет прогнозировать извержение вулканов.

Наблюдения двух японских вулканов – Айра и Кирисима показали, что радикальные изменения в деятельности одного вулкана, стали причиной извержения другого вулкана- Кирисимы. Как выяснилось - их объединяет один источник поверхностной магмы, сообщает Урядовий Кур'єр.

Понимание взаимодействия этих вулканов дает объяснение того, может ли деятельность одного влиять на деятельность отдаленного вулкана или повышать угрозу нового извержения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых

Ученые из Школы морской и атмосферной науки университета Майами и Международного университета Флориды проработали данные о деформациях из 32 постоянных станций GPS в регионе, где расположены два японских действующих вулкана и идентифицировали существование общего резервуара магмы, который их соединял.

"Мы наблюдали радикальное изменение в поведении Айры до и после извержение ее соседа Кирисима. То есть наличие связи между двумя системами вулканов на глубине", - рассказывает автор исследования Элоди Ботланд.

Прогнозирование извержения вулканов, в частности в густонаселенных регионах - одна из важных задач вулканологов. До сих пор оснований для точного прогнозирования было не так много. Новые открытия дадут возможность научным работникам предупреждать население активных регионов о возможной угрозе, и в частности избегать таких трагедий, как извержение вулкану Килауэа на Гавайях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сделали важное открытие, которое поможет прогнозировать извержение вулканов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Виден из космоса: "рисовый" Шевченко установил рекорд Украины

Олег Блохин дебютировал в сборной

Первой железной дорогой ездят только специальные локомотивы

Семью расстреляли, а трупы облили кислотой и закопали на дороге

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 205532
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 158045
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 149347
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 97327
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 91306
Наука
Когда начали делать первые консервы
Когда начали делать первые консервы Просмотров: 180
Ученые доказали, что Туринская плащаница является подделкой
Ученые доказали, что Туринская плащаница является подделкой Просмотров: 1080
NASA запустит "спутника-охотника"
NASA запустит "спутника-охотника" Просмотров: 207
Показали уникальный снимок Млечного пути
Показали уникальный снимок Млечного пути Просмотров: 1413
Продемонстрировали фото загадочного явления на Марсе
Продемонстрировали фото загадочного явления на Марсе Просмотров: 324
Больше всего комментируют
59
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
5
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
4
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
3
Путин заставляет Трампа ждать
3
На саммите Трамп-Путин Украина провалилась - дипломат
Голосов: 52
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua