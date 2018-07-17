Сделали важное открытие, которое поможет прогнозировать извержение вулканов

Ученые сделали открытие, с помощью которого будут прогнозировать работу вулканов. Фото из открытых источников.

Впервые в истории научные работники сделали открытие, которое поможет прогнозировать извержение вулканов.

Наблюдения двух японских вулканов – Айра и Кирисима показали, что радикальные изменения в деятельности одного вулкана, стали причиной извержения другого вулкана- Кирисимы. Как выяснилось - их объединяет один источник поверхностной магмы, сообщает Урядовий Кур'єр.

Понимание взаимодействия этих вулканов дает объяснение того, может ли деятельность одного влиять на деятельность отдаленного вулкана или повышать угрозу нового извержения.

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Ученые из Школы морской и атмосферной науки университета Майами и Международного университета Флориды проработали данные о деформациях из 32 постоянных станций GPS в регионе, где расположены два японских действующих вулкана и идентифицировали существование общего резервуара магмы, который их соединял.

"Мы наблюдали радикальное изменение в поведении Айры до и после извержение ее соседа Кирисима. То есть наличие связи между двумя системами вулканов на глубине", - рассказывает автор исследования Элоди Ботланд.

Прогнозирование извержения вулканов, в частности в густонаселенных регионах - одна из важных задач вулканологов. До сих пор оснований для точного прогнозирования было не так много. Новые открытия дадут возможность научным работникам предупреждать население активных регионов о возможной угрозе, и в частности избегать таких трагедий, как извержение вулкану Килауэа на Гавайях.