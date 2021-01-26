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вторник, 26 января 2021 18:13

Самые успешные участники ВНО получат 100 тыс. грн

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Самые успешные участники ВНО получат 100 тыс. грн
Самые успешные участники ВНО получат 100 тыс. грн

30 самых успешных участников ВНО получат премию в размере 100 тыс. грн. Для этого они должны набрать от 790 баллов и более по четырем предметам ВНО. Соответствующий проект постановления Верховной Рады Украины рекомендован для принятия парламентским Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций.

"В основном лучшие участники ВНО - это дети из регионов. Премии станут дополнительной финансовой поддержкой для талантливых абитуриентов. Но есть два условия: первое - быть выпускником учреждения среднего образования текущего года, вторая - они должны подписать договор с учреждением высшего образования Украины ", - сообщил глава профильного комитета Сергей Бабак.

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В 2020 году количество участников, получивших высокие баллы ВНО, выросло на 60%. Так, количество "отличников" по ​​математике составило 142 человека, по английскому языку - 84, по физике - 60.

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