Ряду пользователей Android запретят вход в Google-аккаунты

Пользователи также не смогут создавать новые аккаунты Google. Фото: pixabay.com

С конца сентября на устройствах с Android 2.3.7 Gingerbread и более ранних версий начнут блокировать возможность авторизации в Google-аккаунтах.

Это может затруднить использование приложений и служб на старых устройствах, сообщает Bleepingcomputer.

"В рамках обеспечения безопасности пользователей, компания с 27 сентября не будет разрешать вход на устройствах с Android, работающих под управлением выпущенных до декабря 2010 года версий", - отмечают в Google.

Пользователи будут видеть сообщения об ошибке авторизации при попытке использовать продукты или службы: Gmail, YouTube, Google-карты и другие сервисы. Пользователи также не смогут:

- создавать новые аккаунты Google;

- выполнять сброс до заводских настроек;

- изменять пароль учетной записи и тому подобное.

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Соцсеть TikTok предоставит пользователям возможность снимать ролики в три раза длиннее. Компания впервые испытала новую функцию в конце прошлого года, предоставив ее некоторым участникам. Отныне всем пользователям платформы можно будет загружать контент длительностью до 3 мин. Ранее приложение ограничивало продолжительность видео до 1 мин.