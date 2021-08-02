Ряду пользователей Android запретят вход в Google-аккаунты

 
Ексклюзивы
1/5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
3 Просмотров: 1773
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 351
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6 Просмотров: 1368
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 225
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 693
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 6120
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 810
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 378
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 603
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 675
Фото
Все фото
8
4
3
7
3
Миллиардер Безос слетал в космос
Миллиардер Безос слетал в космос
Впервые в истории продали искусственное сердце
Впервые в истории продали искусственное сердце
Microsoft представила Windows 11
Microsoft представила Windows 11
Представили беспилотный электрический летающий &quot;болид&quot;
Представили беспилотный электрический летающий "болид"
NASA показало мегаракету для полета на Луну
NASA показало мегаракету для полета на Луну
Видео
Все видео
Российский модуль на МКС помешал запуску корабля NASA
Российский модуль на МКС помешал запуску корабля NASA
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Космический корабль Cargo Dragon "приводнился" в море
Космический корабль Cargo Dragon "приводнился" в море
Чтобы бармен мог посмотреть футбол. Создали робота, который наливает и подает пиво
Чтобы бармен мог посмотреть футбол. Создали робота, который наливает и подает пиво
Показали украинский беспилотник-стелс
Показали украинский беспилотник-стелс
Интервью
1/5
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1296
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 225
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 756
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2223
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1845
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1279
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 12:26

Ряду пользователей Android запретят вход в Google-аккаунты

  Комментировать
Ряду пользователей Android запретят вход в Google-аккаунты
Пользователи также не смогут создавать новые аккаунты Google. Фото: pixabay.com

С конца сентября на устройствах с Android 2.3.7 Gingerbread и более ранних версий начнут блокировать возможность авторизации в Google-аккаунтах.

Это может затруднить использование приложений и служб на старых устройствах, сообщает Bleepingcomputer.

"В рамках обеспечения безопасности пользователей, компания с 27 сентября не будет разрешать вход на устройствах с Android, работающих под управлением выпущенных до декабря 2010 года версий", - отмечают в Google.

Пользователи будут видеть сообщения об ошибке авторизации при попытке использовать продукты или службы: Gmail, YouTube, Google-карты и другие сервисы. Пользователи также не смогут:

- создавать новые аккаунты Google;

- выполнять сброс до заводских настроек;

- изменять пароль учетной записи и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Telegram получил масштабное обновление: что изменили

Соцсеть TikTok предоставит пользователям возможность снимать ролики в три раза длиннее. Компания впервые испытала новую функцию в конце прошлого года, предоставив ее некоторым участникам. Отныне всем пользователям платформы можно будет загружать контент длительностью до 3 мин. Ранее приложение ограничивало продолжительность видео до 1 мин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ряду пользователей Android запретят вход в Google-аккаунты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Москва попросила помощи США

В Одессе вспыхнула эпидемия

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 13095
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка Просмотров: 7992
Полно места и расход до 6 литров горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
Полно места и расход до 6 литров горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
18
 Просмотров: 5913
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
 Просмотров: 4284
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники Просмотров: 3627
Технологии
Назвали лучшие Android-смартфоны 2021
Назвали лучшие Android-смартфоны 2021 Просмотров: 621
Владельцы M1 MacBook Air жалуются на трещины в экранах
Владельцы M1 MacBook Air жалуются на трещины в экранах Просмотров: 153
Российский модуль на МКС помешал запуску корабля NASA
Российский модуль на МКС помешал запуску корабля NASA
 Просмотров: 387
Instagram автоматически закроет профили несовершеннолетних пользователей
Instagram автоматически закроет профили несовершеннолетних пользователей Просмотров: 135
Tesla впервые заявила о прибыли более $1 млрд за квартал
Tesla впервые заявила о прибыли более $1 млрд за квартал Просмотров: 126
Больше всего комментируют
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
6
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
6
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
3
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
Голосов: 272
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть