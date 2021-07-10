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суббота, 10 июля 2021 15:49

Разгадали тайну Бермудского треугольника. Она удивит

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Разгадали тайну Бермудского треугольника. Она удивит
Шестиугольные облака выступают "воздушными бомбами". Фото: dailystar

Исследователи уверены, что смогли разгадать тайну Бермудского треугольника, где исчезают корабли и самолеты.

Для исследования ученые воспользовались снимками со спутников, пишет издание Big Think.

В регионе в северной части Атлантического океана исчезло и разбилось огромное количество самолетов и кораблей. Метеорологи предложили гипотезу, которая многим кажется наиболее правдоподобной.

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По мнению исследователей, аварии в Бермудском треугольнике могут вызвать шестиугольные облака. Они способны создавать потоки со скоростью ветра в 270 км/ч. Подобные явления могут провоцировать падение самолетов и затопления кораблей.

Ученые изучили снимки со спутника и установили, что некоторые облака могут достигать 80 км. Волны внутри облаков одновременно достигают 13 метров. Дополнительно присутствует мощная турбулентность, которая очень опасна для самолетов.

По словам ученого Рэнди Червени, шестиугольные облака выступают некими "воздушными бомбами". Все, что попадает в эту область тонет или ломается.

Американский программист и предприниматель Ричард Гэрриот опустился на дно Марианского желоба. Он совершил погружение на борту первого сертифицированного глубоководного аппарата The Explorers Club.

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10
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