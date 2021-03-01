Презентовали новое поколение iPad фото: medium.com

1 марта 2011 года основатель и исполнительный директор американской технологической компании Apple Стив Джобс представил 2-е поколение iPad.

Новое устройство по сравнению с предыдущей версией имело более скоростной процессор, улучшенную графику, а также 2 видеокамеры на лицевой и обратной сторонах.

iPad 2 оснастили двухъядерным процессором ARM Cortex-A9. Объем оперативной памяти увеличили до 512 Мб, что вдвое больше iPad 1-й версии. Однако разрешение экрана устройства осталось прежним.

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Продажи iPad 2 стартовали в США 11 марта 2011-го, в других странах - в конце марта.

Появление на презентации Стива Джобса стало для многих неожиданным из-за состояния его здоровья.

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