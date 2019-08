Показали пульсацию ядерного реактора

Международное агентство по атомной энергии распространило видео "пульсации" исследовательского ядерного реактора.

"Не каждый день есть возможность увидеть, как пульсирует ядерный реактор", - подписала видео МАГАТЭ в Twitter.

После погружения в воду ядерный ректор вспыхивает синим цветом и издает громкий звук.

"Звуковой удар возникает, когда самолет преодолевает скорость звука. Черенковское излучения имеет схожий эффект: голубое сияние возникает, когда частицы перемещаются в воде, превышая скорость света", - сообщили специалисты в другой заметке.

