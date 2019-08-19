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понедельник, 19 августа 2019 11:25

Показали пульсацию ядерного реактора

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Показали пульсацию ядерного реактора
МАГАТЭ показало пульсацию ядерного реактора Фото: International Atomic Energy Agency

Международное агентство по атомной энергии распространило видео "пульсации" исследовательского ядерного реактора.

"Не каждый день есть возможность увидеть, как пульсирует ядерный реактор", - подписала видео МАГАТЭ в Twitter.

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После погружения в воду ядерный ректор вспыхивает синим цветом и издает громкий звук.

"Звуковой удар возникает, когда самолет преодолевает скорость звука. Черенковское излучения имеет схожий эффект: голубое сияние возникает, когда частицы перемещаются в воде, превышая скорость света", - сообщили специалисты в другой заметке.

Черенковское излучение - излучение электромагнитных волн заряженной частицей, которая движется в среде со скоростью большей скорости распространения света в этой среде.

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