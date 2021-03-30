Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт фото: vymir.com

Киевская власть не исключает введения более жесткого локдауна из-за увеличения количества больных коронавирусом. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Если ситуация не изменится, то придется ограничить работу общественного транспорта, а воспитанников детских садов и учащихся 1-4 классов отправить на дистанционное обучение.

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"Конечно, плохо, что учеников младших классов отправят на дистанционное обучение, но еще хуже, когда умирают участники образовательного процесса, - говорит Gazeta.ua заслуженный учитель Украины и редактор портала" Образовательная политика" Виктор Громовой. - В Украине нет массовой вакцинации школьников. Поэтому на сегодня приоритет человеческой жизни должен находиться на 1-м месте. Умирают не только учителя. Наблюдаем тревожную тенденцию, ведь дети начали болеть чаще. Вирус мутирует и представляет огромную угрозу здоровью детей. Полгода назад некоторые бестолковые родители считали, что если они переболели коронавирусом, то дети не заболеют. Но тенденция изменилась".

За последние сутки в Украине обнаружили 10 533 новых больных коронавирусом. Из них детей - 367, медработников - 250. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.