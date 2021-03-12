  Первый украинский космонавт попал в космос

 
Ексклюзивы
1/5
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 738
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 459
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2322
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1170
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 13779
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 252
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 333
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2277
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1053
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1746
Фото
Все фото
6
4
3
5
11
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Видео
Все видео
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Показали уникального мягкого работа - выдерживает давление на дне Марианской впадины
Показали уникального мягкого работа - выдерживает давление на дне Марианской впадины
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 558
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2277
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 324
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 378
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 279
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
суббота, 13 марта 2021 09:05

Первый украинский космонавт попал в космос

  Комментировать

13 марта 1997 года Украина и НАСА подписали договор о полете в космос первого украинского космонавта. Им стал Леонид Каденюк.

Автор: wikipedia.org
  Первый украинский космонавт попал в космос
Первый украинский космонавт попал в космос

В июне 1995 года он принял участие в отборочном конкурсе на участие в общем украинском-американском полете, в котором победил. От украинцев для международного полета на корабле "Колумбия" следовало выбрать "суперпилота". Каденюк стал именно тем, кто владел всеми необходимыми качествами - здоровьем, профессионализмом, волей в выборе и достижении цели.

Автор: wikipedia.org
  Первый украинский космонавт попал в космос
Первый украинский космонавт попал в космос

В космосе команда "Колумбии" провела 16 суток. Леонид Каденюк на борту выполнял роль ученого-биолога. Экипаж проводил эксперименты с тремя видами растений: репой, соей и мхом. Космонавты должны были выяснить, как состояние невесомости влияет на рост и развитие этих растений.

Автор: Institute of Aerospace Technologies
  Первый украинский космонавт попал в космос
Первый украинский космонавт попал в космос

Интересно, что именно после своего полета Леонид Константинович окрестился во второй раз. На вопрос о встрече в космосе с чем-то сверхчеловеческим Каденюк всегда отвечал одинаково: "В Высший разум верю, но лично ничего не видел и не знаю ни одного астронавта, который бы увидел что-то сверхъестественное".

Автор: Institute of Aerospace Technologies
  Первый украинский космонавт попал в космос
Первый украинский космонавт попал в космос

Первый астронавт Украины внезапно умер 2018 года на 68 году жизни от сердечного приступа во время традиционной утренней пробежки. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученый достиг рекордной отметки Марианской впадины

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет к космическому пространству. Ракета-носитель "Восток" с кораблем "Восток-1", на борту которой находился Гагарин, запустили с космодрома Байконур.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первый украинский космонавт попал в космос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
марта

Первый украинский космонавт попал в космос

Открыли новую планету Солнечной системы

Самое читаемое
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 85829
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 17046
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
 Просмотров: 13842
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
 Просмотров: 13779
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные Просмотров: 11440
Технологии
Открыли новую планету Солнечной системы
Открыли новую планету Солнечной системы
 Просмотров: 432
Илона Маска тянут в суд
Илона Маска тянут в суд Просмотров: 576
Камеры размером с таблетку-капсулу помогут выявить рак
Камеры размером с таблетку-капсулу помогут выявить рак Просмотров: 225
Искусственный интеллект определяет эмоции учащихся при обучении
Искусственный интеллект определяет эмоции учащихся при обучении Просмотров: 63
В Panasonic сделали робота, который пердит
В Panasonic сделали робота, который пердит Просмотров: 693
Больше всего комментируют
5
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
4
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 618
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть