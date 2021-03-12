13 марта 1997 года Украина и НАСА подписали договор о полете в космос первого украинского космонавта. Им стал Леонид Каденюк.

Автор: wikipedia.org Первый украинский космонавт попал в космос

В июне 1995 года он принял участие в отборочном конкурсе на участие в общем украинском-американском полете, в котором победил. От украинцев для международного полета на корабле "Колумбия" следовало выбрать "суперпилота". Каденюк стал именно тем, кто владел всеми необходимыми качествами - здоровьем, профессионализмом, волей в выборе и достижении цели.

Автор: wikipedia.org Первый украинский космонавт попал в космос

В космосе команда "Колумбии" провела 16 суток. Леонид Каденюк на борту выполнял роль ученого-биолога. Экипаж проводил эксперименты с тремя видами растений: репой, соей и мхом. Космонавты должны были выяснить, как состояние невесомости влияет на рост и развитие этих растений.

Автор: Institute of Aerospace Technologies Первый украинский космонавт попал в космос

Интересно, что именно после своего полета Леонид Константинович окрестился во второй раз. На вопрос о встрече в космосе с чем-то сверхчеловеческим Каденюк всегда отвечал одинаково: "В Высший разум верю, но лично ничего не видел и не знаю ни одного астронавта, который бы увидел что-то сверхъестественное".

Автор: Institute of Aerospace Technologies Первый украинский космонавт попал в космос

Первый астронавт Украины внезапно умер 2018 года на 68 году жизни от сердечного приступа во время традиционной утренней пробежки. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

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12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет к космическому пространству. Ракета-носитель "Восток" с кораблем "Восток-1", на борту которой находился Гагарин, запустили с космодрома Байконур.