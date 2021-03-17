17 марта 1521 года во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернандо Магеллан открыл острова Филиппинского архипелага.

Автор: silpovoyage.ua Открыли новые острова с самой длинной подземной рекой

Коренным населением современных Филиппин были негриты и аеты, к ним присоединились выходцы из Китая. С VII по XVII в. эта местность принадлежала индо-малайским государствам. Территорию назвали в честь монарха Филиппа II и до XVIII в. находилась под властью испанской короны.

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В конце XIX в. в результате испано-американской войны Филиппины перешли к обладанию США. После длительной борьбы за независимость государство получило статус автономии, а в 1946 году стало суверенным.

Автор: silpovoyage.ua Открыли новые острова с самой длинной подземной рекой

Филиппины объединяют более 7 тыс. островов в Тихом океане. Их можно условно поделили на 3 основные группы. Северная часть - Лусон, центральная - Висайские острова и южная - Минданао.

Автор: silpovoyage.ua Открыли новые острова с самой длинной подземной рекой

Одна из главных природных достопримечательностей Филиппин расположена на острове Палаван. Речь идет о Пуэрто-Принсеса - самой длинной в мире подземной реке. Она протекает через огромную пещеру. Длина маршрута составляет почти 8 км.

Автор: silpovoyage.ua Открыли новые острова с самой длинной подземной рекой

В течение года в стране происходит множество ярких народных праздников и фестивалей. Один из самых необычных - фестиваль местных маршрутных такси, который проходит в Маниле.

12 октября в 1492 году испанцы сошли на остров Сан-Сальвадор. Хотя Колумба принято считать открывателем Америки, однако первые 2 экспедиции осуществили к островам Карибского моря. Только во время 3-й экспедиции мореплаватель открыл земли собственно континента Южной и Центральной Америки.