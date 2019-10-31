Обнаружили место аварии голландского торгового судна 18 века

Артефакты корабля все еще находятся на морском дне.

Члены дайвинг-клуба Sogne на юге Норвегии нашли место затопления корабля Juffrau Elisabeth. Он затонул в 1760-му.

Вероятно, команда не справилась с управлением, в результате чего судно затонуло у берегов губернии Вест-Агдер, отмечают поисковики, передает "НВ".

"Это открытие важно, потому что никто не грабил это место ради наживы", - сказал глава Sogne Diving Club Карл Клунгланд.

Он отметил, что артефакты корабля все еще находятся на морском дне.

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"Мы также надеемся, что оставшиеся объекты можно будет держать на морском дне, чтобы другие дайверы могли почувствовать то же, что и мы, когда обнаружили это нетронутое место", - добавил Клунгланд.

Корабль затонул 21 марта 1760 года у Согненського архипелага.

"Судно затонуло при сомнительных обстоятельствах, и голландский капитан Питер Елкеш позже подвергся критике в ходе расследования", - говорится в заявлении директората культурного наследия Норвегии.

Вероятно, команда не справилась с управлением. Видимо, они просто не смогли опустить паруса и бросить якорь. Судном длиной 28 метров нужно было управлять 24 часа в сутки. Экипаж вместо этого скрылся в спасательной шлюпке. Археолог считает, что их поведение можно объяснить только сильной усталостью после 20-дневного тяжелого плавания.

Американские исследователи нашли авианосец ВМС США "Сент-Ло" на дне Филиппинского моря. Корабль затонул в результате удачной атаки первого камикадзе Юкио Секи.