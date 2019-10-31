Обнаружили место аварии голландского торгового судна 18 века

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1008
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1665
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 630
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 918
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 14094
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1944
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7614
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1467
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7695
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41688
Фото
Все фото
3
5
11
15
4
Дроны будут распознавать живых людей по фото
Дроны будут распознавать живых людей по фото
До украинских полярников пришел необычный гость
До украинских полярников пришел необычный гость
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Уникальные фотографии и арктические камни - как состоялись Научные пикники
Научные эксперименты и участники полярных экспедиций - состоялись &quot;Научные пикники&quot;
Научные эксперименты и участники полярных экспедиций - состоялись "Научные пикники"
На самом большом конкурсе экотехнологий будут соревноваться 2 украинских стартапа
На самом большом конкурсе экотехнологий будут соревноваться 2 украинских стартапа
Видео
Все видео
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Впервые две астронавтки вышли на космическую прогулку
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Показали костюмы, в которых сойдут астронавты на Луну
Опубликовали 3D-карту Луны
Опубликовали 3D-карту Луны
NASA опубликовало звуки Марса
NASA опубликовало звуки Марса
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Интервью
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1665
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 918
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1467
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1449
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6273
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
31 октября 2019
Просмотров: 126
При землі
Коли довго живеш у мегаполісі, звикаєш дивитися на пізню осінь як на транзитний простір, абиякий і порожній, де нема чому радіти або дивуватися. А ...
пятница, 01 ноября 2019 03:30

Обнаружили место аварии голландского торгового судна 18 века

  Комментировать
Обнаружили место аварии голландского торгового судна 18 века
Артефакты корабля все еще находятся на морском дне.

Члены дайвинг-клуба Sogne на юге Норвегии нашли место затопления корабля Juffrau Elisabeth. Он затонул в 1760-му.

Вероятно, команда не справилась с управлением, в результате чего судно затонуло у берегов губернии Вест-Агдер, отмечают поисковики, передает "НВ".

"Это открытие важно, потому что никто не грабил это место ради наживы", - сказал глава Sogne Diving Club Карл Клунгланд.

Он отметил, что артефакты корабля все еще находятся на морском дне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи нашли уникальное колесо

"Мы также надеемся, что оставшиеся объекты можно будет держать на морском дне, чтобы другие дайверы могли почувствовать то же, что и мы, когда обнаружили это нетронутое место", - добавил Клунгланд.

Корабль затонул 21 марта 1760 года у Согненського архипелага.

"Судно затонуло при сомнительных обстоятельствах, и голландский капитан Питер Елкеш позже подвергся критике в ходе расследования", - говорится в заявлении директората культурного наследия Норвегии.

Вероятно, команда не справилась с управлением. Видимо, они просто не смогли опустить паруса и бросить якорь. Судном длиной 28 метров нужно было управлять 24 часа в сутки. Экипаж вместо этого скрылся в спасательной шлюпке. Археолог считает, что их поведение можно объяснить только сильной усталостью после 20-дневного тяжелого плавания.

Американские исследователи нашли авианосец ВМС США "Сент-Ло" на дне Филиппинского моря. Корабль затонул в результате удачной атаки первого камикадзе Юкио Секи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнаружили место аварии голландского торгового судна 18 века». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 98069
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 94206
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 39961
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
 Просмотров: 21537
В Киеве веткой изнасиловали мужчину
В Киеве веткой изнасиловали мужчину Просмотров: 16587
Наука
Возле Земли пролетит 30-метровый астероид: когда и где смотреть
Возле Земли пролетит 30-метровый астероид: когда и где смотреть Просмотров: 1152
Детали для суперкара протестуют в космосе
Детали для суперкара протестуют в космосе Просмотров: 81
Дроны будут распознавать живых людей по фото
Дроны будут распознавать живых людей по фото
3
 Просмотров: 324
Земля ускорит движение за глобального потепления
Земля ускорит движение за глобального потепления Просмотров: 1197
До украинских полярников пришел необычный гость
До украинских полярников пришел необычный гость
5
 Просмотров: 5382
Больше всего комментируют
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо
4
Зеленский устал - Богдан
4
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
3
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Голосов: 557
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua