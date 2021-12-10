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пятница, 10 декабря 2021 15:19

Не кодингом единым: STEM is FEM провел обучающий модуль, посвященный IT в eLearning

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Как создают образовательные онлайн-проекты? Какие технологии при этом используют и каких специалистов ищут? В течение двух дней спикеры бесплатного учебного модуля "IT: eLearning" от благотворительного образовательного проекта STEM is FEM отвечали на вопросы, связанные с информационными технологиями в цифровом образовании.

Слушательницами модуля стали украинские старшеклассницы. За два дня модуля опытные специалистки отрасли всесторонне познакомили девушек с миром IT в eLearning – от проектного менеджмента и дизайна приложений до использования самых современных технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Партнером модуля стала международная образовательная онлайн-платформа Preply. Product Designer компании Вирджиния де Коломбани провела для девушек воркшоп "Думай как цифровой дизайнер", на котором научила создавать интерфейсы образовательных программ. Вирджиния подчеркнула, что главное в этом деле – ясно представлять портрет целевой аудитории, живых людей, которые будут пользоваться вашим продуктом.

"Когда вы будете думать о идее в будущем, помните для кого вы создаете дизайн. Воображайте этих людей, старайтесь понять их потребности. Не упускайте из виду их проблемы и думайте, как их решить" – посоветовала де Коломбани.

Юлия Ходаковская — проектный менеджер платформы онлайн-образования Prometheus, поделилась советами по выбору первого места работы.

"Работа должна открывать возможности. Это очень важно. Особенно на начальном этапе. У вас должна быть возможность как можно больше всего попробовать и узнать. Также на первом этапе важно работать с тем человеком, который может чему-то научить и готов обучать вас. Так что, выбирая работу, обращайте на это внимание", – поделилась Ходаковская.

В конце модуля девушки смогли продемонстрировать на практике, как они усвоили полученные знания. В рамках творческого конкурса участницы создавали прототипы учебного цифрового продукта – сайта или приложения.

"Во время карантина запрос на онлайн образование подскочил до невероятных показателей. А это значит, что рынок нуждается и в новых специалистах, в том числе и технических. Слушательницы нашего модуля получили все необходимые знания, чтобы выбрать для себя одну из специализаций – будь то дизайнер, или специалист по искусственному интеллекту", – отметил инициатор STEM is FEM, основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев.

Модуль реализовали благодаря гранту "The girls' fund" от сообщества We Are Purposeful, который поддерживает девушек-лидеров и активно участвует во всемирной кампании UN Women "Поколение равенства".

STEM is FEM – неправительственная образовательная организация, стремящаяся популяризировать STEM-профессии среди украинских старшеклассниц. Организаторы проекта проводят многочисленные бесплатные образовательные и учебные мероприятия – вебинары, воркшопы и т.д. Анонсы событий публикуются на сайте STEM is FEM и официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.

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Дата
10
декабря

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